春節孝親補助最高6千元 桃市與旅行社合作推加碼優惠

交通部觀光局2月份將推春節疏運孝親專案，針對年滿55歲以上國民提供最高折6千元的住宿優惠補助，桃園市政府觀光旅遊局指出，此專案須透過旅行社訂購含大眾運輸的住房方案才有補助，市府與雄獅、五福、易遊網、易飛網、政豪5家旅行社合作推出桃園2月限定住宿孝親優惠超值行程，除了交通部補助，加碼優惠最高可現省8千元。

市府觀光旅遊局長楊勝評說，5家旅行社業者各自推出的方案都相當超值，雄獅旅遊除了配合政府補助外，還加碼贈送1500元訂房優惠券，入住者還機會獲得五星住宿券；五福旅行社則祭出續住4天最多可省8千元的住宿專案，或可享好禮4選1，好禮有領航猿球賽門票、好行車票、機場半日遊、 Xpark水族館門票買1送1等，優惠省很大。

易飛網入住即享雙補助最高優惠每晚2千元及高鐵78折優惠價；易遊網則推出每人折2千元的「搭台鐵過好年」3日遊、贈送高鐵五折券的「春節圓滿」專案、滿2千折200的星級住宿專案；政豪旅行社則推出只要花800元起即可入住星級旅館的超值好康。

觀旅局去年振興疫後旅遊，推出免費一日遊頗受好評，楊勝評也說，今年再接力推出「桃園魅力金三角旅遊計畫」，將提供2萬個、價值500元的免費一日遊名額，由4大旅行社（傑森、易飛網、政豪及可樂）規畫行程，入住桃園旅宿旅客皆可報名參加。

桃園魅力金三角旅遊計畫一日遊景點涵蓋桃園國際機場、青埔商圈及特色景點（如經典小鎮、觀光工廠、休閒農場等），全程安排合法安全的遊覽車接駁、專業親切的導覽人員服務，市府觀旅局指出，入住桃園參與遊程的旅客不僅可體驗機場偽出國購買免稅商品、感受桃園特色景點、新光影城、全台最大的IKEA、期間限定的JETS嘉年華樂園等，更可以優惠價加購Xpark門票，一覽全台第1座都會型水生公園的魅力。

市府觀旅局指出，遊客若想2月8日至13日入住桃園旅宿，並領取春節疏運孝親專案補助，可直接上5家旅行社網頁或電洽旅行社訂購。