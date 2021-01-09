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旭富大火燒出初期防災重要 觀音工廠演練消防競技防災
桃園市旭富製藥大火爆炸工安重大職災事件發生，消防局第三大隊草漯分隊與觀音工業區服務中心，舉辦觀音工業區廠商消防競技大賽，學會演練工廠防災技能，大隊長殷明坤今天下午表示，旭富大火凸顯工廠火災初期應變的重要，草漯分隊與觀音工業區每年聯合消防競技，透過工廠初期火災處置，將可降低工廠火災延燒擴大及財務損失。
觀音區草漯消防分隊與觀音工業區為鄰，由於觀音工業區工廠數量多，化工廠不少，為防範工廠大火災害，草漯消防分隊17年來，每年都與觀音工業區舉辦區域聯防消防競技大賽，包括廠商13支隊伍100人展開消防衣著裝、水帶打保齡球、消防栓操作射水、CPR急救技能及AED操作比賽較勁，工廠人員如同消防員著裝、射水和做CPR急救逼真。
草漯分隊長黃章瑋表示，這項區域聯防消防競技，是觀音工業區廠商傳統重要活動，今年參賽廠商較過去多，讓組隊廠商從中在消防衣著裝、水帶打保齡球、消防栓操作射水、CPR急救技能操作競技，學會初期火災應變能力及急救處置熟悉度，希望廠商透過聯誼互動，增強初期火災消防聯防效能。
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