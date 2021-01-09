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影／冷了也好吃！ 客家小炒全國爭霸北苗市場較高下
客委會推動舉辦的「客家小炒全國爭霸賽」中區初賽今天在苗栗市北苗市場登場，參賽店家近30隊，展現快炒功力，現場香氣四溢，吸引民眾圍觀，比賽結果下午揭曉，由「桐花村」奪冠，今天比賽8名獲獎者將於16日在台北花博園區大會師，在總決賽再度一較高下。
客家小炒全國爭霸賽分北、中、南、東4區初賽，參賽店家現場演繹自家獨特的風味料理，並結合周邊市場就地取材；中區初賽由邱寶郎擔任評審長，帶領知名主廚、網路美食界代表擔任評審。
評審團表示，中區不少參賽隊伍都能充分結合地瓜、芋頭、米香、荷葉餅等在地特產融入客家小炒，或加入蘋果絲解油膩，讓食材運用更豐富；獲獎隊伍充分掌握火候、味道，尤其天冷火候不易拿捏，但獲獎隊伍讓 原本應趁熱吃的客家小炒「冷了都好吃」，特別是冠軍隊桐花村的作品，菜冷了也不油膩，入喉依舊爽口，有挑戰國際舞台的潛力。
評審團也指出，但有些隊伍對客家小炒認知不足，滷製、水煮後，味道有點偏離，加上配色不當，失去客家小炒該有的本質；刀工方面，切魷魚基本工標準為2吋，如果無法精準2吋，建議力求每條長度相同。
中區「餐廳獎」前3名依序為桐花村、阿戊嫂的店、家味鄉客家廚房；另外現場請民眾擔任素人評審， 民眾投票加總評審評分，由二妹鹽焗雞獲評具代表性「在地風味人氣獎」，中區初賽8名獲獎隊伍將參加台北的總決賽。
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