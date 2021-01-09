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春節必遊！桃園客家文化館解密19世紀的客庄過往

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
客家硬頸的內山開墾辛酸訴說這片土地上各族群的互動脈絡。圖／客家局提供
客家硬頸的內山開墾辛酸訴說這片土地上各族群的互動脈絡。圖／客家局提供

桃園市客家文化館特展室1月10日起至2月23日止，舉理「解密淡新檔案 客庄過往」特展，歡迎民眾這個春天一同解密早期客庄奮鬥文化，走入客閩原的歷史檔案中。

「解密淡新檔案 客庄過往」勾勒大時代中客家堅毅的身影，展出近30件展品，包含淡新檔案歷史文件重現、唐山過台灣後這片土地上各族群的互動脈絡、客家硬頸的內山開墾辛酸、早期台灣最夯且搶手的「伴手禮」，以及當代客家女性的生活再現：跨進清代古地圖展區後，可一探清光緒時期的大清一統志、官場現形記等書冊，以及當時的織品與女性服飾等，見證客家人在台灣這片土地上積極奮鬥求生存、立足寶島的生活軌跡。

特展除了豐富的實體展品，設有多項互動體驗裝置。展場入口模擬的臺大圖書館及特藏室樣貌，由教授與學生的對答開場，彷彿讓人穿越時空進入百年檔案密室中，27個一掃即看的「解密QR code」分佈於各主題中，更增添深入閱讀的可看性。

第一展區動動手指就能了解「淡新檔案懶人包」裝置、第二展區關於「誰的土地」土牛溝聚落沉浸式VR故事體驗，第三展區設有拓墾移民的代表組織「金廣福」與「廣泰成」歷史符碼解密互動影片、考驗解密成果的「淡新檔案知識王」答題裝置。

展區中設有三部關於淡新檔案的歷史研究專家羅烈師、林欣宜、陳志豪、林玉茹、林文凱、溫振華等專訪影片。各主題展區內還有AR留影與gif動態圖，歡迎民眾體驗分享至臉書。

詳細展覽資訊可上桃園市政府客家事務局官方網站或搜尋「桃園市政府客家事務局」官方粉絲團。

淡新檔案展讓你用最近的距離接觸清朝時期坊間最流行的小說。圖／客家局提供
淡新檔案展讓你用最近的距離接觸清朝時期坊間最流行的小說。圖／客家局提供
互動故事牆，讓檔案典藏變得活潑而生動歷史不再只是教科書。圖／客家局提供
互動故事牆，讓檔案典藏變得活潑而生動歷史不再只是教科書。圖／客家局提供

圖書館 移民 客家文化

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