年前轉職看過來！桃市1月辦7場徵才釋5千個職缺

農曆新年即將到來，不少民眾有意年前轉職，尋覓更好頭路，桃園市政府就業職訓服務處為協助待業市民順利求職、轉職，1月份規畫7場徵才活動，總計將釋出5千個多元職缺，7場次將分別到中壢、楊梅、桃園與平鎮等區辦理，市府針對青年與中高齡穩定就業者都祭出獎勵金，有興趣者可上桃園市政府就業職訓服務處官網查詢。

桃園市就業服務處今年擴編更名就業職訓服務處，1月份7場次徵才邀139家廠商參與，包含江申工業、台灣友發、聯華製粉、台灣精星、美強光學、中華汽車、華信光電、中華精測科技、新光合成纖維、博智電子、日月光半導體、鴻佰科技等企業都入列。

7場次徵才活動釋出主管、各類工程師、技術員、品保人員、儲備幹部、門市人員、服務員、會計、安全衛生人員、倉管員等多元職缺，有興趣者可直接到場洽詢、面試。

7場次徵才活動首場在6日已經結束，其餘場次分別為12日下午1點半在幼獅工業區服務中心、13日早上9點中壢就業中心、13日下午1點半桃園區陽明公園市民活動中心、15日下午1點半平鎮區公所、20日早上9點桃園區陽明公園市民活動中心，最後1場27日下午1點半在幼獅工業區服務中心，活動詳情可洽市府就業職訓服務處03-3386165。

市府就業職訓服務處也提到，為促進求職者順利就業，活動現場提供多種方案諮詢及登記，包含「桃園市青年安薪就業讚」方案，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1000元。