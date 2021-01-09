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城鄉魅力大賞首頒個人獎 林智堅獲城市改造貢獻獎

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市動物園再生計畫獲台灣景觀大獎傑出獎肯定，市長林智堅（右）也獲頒城鄉魅力大賞城市改造貢獻獎。 本報資料照片
新竹市動物園再生計畫獲台灣景觀大獎傑出獎肯定，市長林智堅（右）也獲頒城鄉魅力大賞城市改造貢獻獎。 本報資料照片

營建署致敬城鄉魅力大賞及第8屆台灣景觀大獎今天頒獎，新竹市獲20個獎項肯定，其中新竹公園與動物園再生計畫拿下公園綠地公共開放空間類的最高榮譽傑出獎，市長林智堅也獲頒城市改造貢獻獎，是城鄉魅力大賞首度出現的個人獎項，林智堅說，榮耀歸功於市民及市府、建築設計團隊，將繼續提升市民生活環境，打造更好的未來。

市府指出，城鄉風貌政策推展20周年，為呼應城鎮地貌改造的目標及推廣城鄉景觀改造的政策效益，營建署舉辦致敬城鄉魅力大賞，並與中華民國景觀學會第8屆台灣景觀大獎共同頒獎，市府秘書長陳章賢代表受獎。

新竹市府獲頒1座城鄉魅力賞、1座傑出獎及3座優質獎、14座佳作獎，打破歷年紀錄。

另外，城鄉魅力大賞首次頒發個人獎給林智堅肯定這幾年在公共建設的努力，除了新竹公園與動物園再生計畫拿下最高榮譽傑出獎，新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫、龍山國小校園整體規畫及老舊校舍拆除重建工程規畫與設計、市圖新總館及停車場興建工程都獲優質獎肯定。

林智堅說，獎項屬於市民，新竹市近年各項公共建設陸續獲得國內外70多個獎項，在多項評比都名列前茅，施政滿意度穩定維持7成以上，顯示市民對市府團隊高度信賴與支持。

評審委員林靜娟對新竹市推動步行城市高度肯定，認為新竹市以步行城市理念整合藍綠帶，從郊山到海岸、歷史人文場域到綠地，充分掌握規畫、設計、施工的環節，正視新竹的獨特性和既有條件，全面以修景方式對公共建設品質和美學做出高水準的演繹。

新竹 林智堅

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