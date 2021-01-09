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影／「見龍在田」意象為路口鎮煞？縣府澄清：裝置藝術
苗栗市聯大路開通後迄今車禍已逾200件，中央全額補助縣府辦理的聯大路整體改善工程，經費近2億元，這項工程已完成招標，預定1月30日動土，明年7月完工，施工期間將採單向雙車道方式通行。
針對近來有報導指稱聯大路口的「見龍在田」意象是縣府花了數百萬元設置用來制煞，縣府工務處也提出澄清，強調這座裝置藝術是苗栗市公所當年配合客庄炸龍活動，形塑苗栗是「龍的故鄉」而設，並非縣府設置用來鎮煞。
縣府工務處指出，聯大路改善工程包括終點連接省道台13線截彎取直、台13線往八甲校區方向機車待轉區儲車空間加大、視距及超高路段及人行道改善、擋土牆加固、排水、景觀工程、交通號誌工程加強大型牌面夜間辨識、配置綠斑馬線提醒駕駛行經時提高警覺、增設夜間LED牌面、新設車道預告標誌、路口增設多時相號誌路口標示等。
工務處長古明弘指出，施工期間採單向雙車道通行方式，第1階段先封閉西行線（二坪往八甲校區）施工，並與聯大協調連接二坪與八甲校區專車及市區公車5815行車路線，採單向繞行至新英南側聯大聯外道路方式，以縮短施工期程。
聯大路（苗30線）是國立聯合大學二坪山校區通往八甲校區聯絡道路，全長2.6公里，2010年通車至今車禍頻傳，最近5年就發生 超過130件，校方統計聯大學生在聯大路受傷逾百人，前年9月開學不久還發生新生車禍身亡的意外，地方要求改善道路的呼聲不斷。
工務處表示，交通部去年8月核定聯大路整體改善工程納入生活圈道路交通系統建設計畫補助辦理，工程預計1月30日動土、2月底開工，預計2022年7月完工，縣長並責成工務處督促廠商施工期間做好交通維護，提供學生及民眾安全行車空間。
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