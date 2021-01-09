影／「見龍在田」意象為路口鎮煞？縣府澄清：裝置藝術

苗栗市聯大路開通後迄今車禍已逾200件，中央全額補助縣府辦理的聯大路整體改善工程，經費近2億元，這項工程已完成招標，預定1月30日動土，明年7月完工，施工期間將採單向雙車道方式通行。

針對近來有報導指稱聯大路口的「見龍在田」意象是縣府花了數百萬元設置用來制煞，縣府工務處也提出澄清，強調這座裝置藝術是苗栗市公所當年配合客庄炸龍活動，形塑苗栗是「龍的故鄉」而設，並非縣府設置用來鎮煞。

縣府工務處指出，聯大路改善工程包括終點連接省道台13線截彎取直、台13線往八甲校區方向機車待轉區儲車空間加大、視距及超高路段及人行道改善、擋土牆加固、排水、景觀工程、交通號誌工程加強大型牌面夜間辨識、配置綠斑馬線提醒駕駛行經時提高警覺、增設夜間LED牌面、新設車道預告標誌、路口增設多時相號誌路口標示等。

工務處長古明弘指出，施工期間採單向雙車道通行方式，第1階段先封閉西行線（二坪往八甲校區）施工，並與聯大協調連接二坪與八甲校區專車及市區公車5815行車路線，採單向繞行至新英南側聯大聯外道路方式，以縮短施工期程。

聯大路（苗30線）是國立聯合大學二坪山校區通往八甲校區聯絡道路，全長2.6公里，2010年通車至今車禍頻傳，最近5年就發生 超過130件，校方統計聯大學生在聯大路受傷逾百人，前年9月開學不久還發生新生車禍身亡的意外，地方要求改善道路的呼聲不斷。