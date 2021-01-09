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桃園綠捷施工路段釀塞車、事故 11日起5大路段加強執法

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市捷運綠線工程施工路段交通壅塞、意外，市警局交大自11日起在5處施工壅塞路段，派交警疏導交通及執法。圖／市警局交大提供
桃園市捷運綠線工程施工路段交通壅塞、意外，市警局交大自11日起在5處施工壅塞路段，派交警疏導交通及執法。圖／市警局交大提供

桃園市捷運綠線工程正在大興土木興建，尤其主要幹道施工路段造成上下班尖峰時段交通打結、意外頻傳，市警局交通大隊今天下午表示，為避免綠捷重大工程施工引發塞車、意外，警方決定自11日起，在桃園區中正路、介壽路及八德區介壽路一段、介壽路二段，蘆竹區中正北路5處綠捷施工最壅塞路段，派交警執勤強化交通疏導及執法取締。

市警局交通大隊指出，捷運綠線工程陸續施工進行中，沿線各主要幹道施工圍籬架設占用道路，因為道路路幅縮小、上下班尖峰時段車流多，造成塞壅塞、回堵，義交指揮交通疏導，民眾未必遵守，屢屢引起交通壅塞意外，交大根據1999市民專線，擬出加強易壅塞的5處路段，加強路況即時查報及交通疏導作為。

5處交通壅塞疏導路段，分別是桃園區中正路段：車輛行經區中正路或大興西路方向，提前改道慈文路、南平路、莊敬路；蘆竹區中正北路：車輛往蘆竹區中正北路方向，請改道富國路、南青路；八德區介壽路段：車輛往桃園方向，請改道興豐路、大興路、東勇北路、建新街、保羅街，另往八德方向，請改道中山路、國際路一段、廣福路、廣興路、仁德路、豐德路。

交通大隊長洪志朋表示，為強化疏導改善綠捷工程交通壅塞，警方運用即時監控路況外，將在5處壅塞路段，將針對保持路口淨空，保護行人路權、路口車讓人，要求民眾遵守人行斑馬線穿越馬路及加強掌握施工路段路況、即時排除交通事故原則執勤，有效疏導、維護綠捷施工路段交通順暢。

桃園市捷運綠線工程施工路段交通壅塞、意外，市警局交大自11日起在5處施工壅塞路段，派交警疏導交通及執法。圖／市警局交大提供
桃園市捷運綠線工程施工路段交通壅塞、意外，市警局交大自11日起在5處施工壅塞路段，派交警疏導交通及執法。圖／市警局交大提供

捷運 事故

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