桃園綠捷施工路段釀塞車、事故 11日起5大路段加強執法

桃園市捷運綠線工程正在大興土木興建，尤其主要幹道施工路段造成上下班尖峰時段交通打結、意外頻傳，市警局交通大隊今天下午表示，為避免綠捷重大工程施工引發塞車、意外，警方決定自11日起，在桃園區中正路、介壽路及八德區介壽路一段、介壽路二段，蘆竹區中正北路5處綠捷施工最壅塞路段，派交警執勤強化交通疏導及執法取締。

市警局交通大隊指出，捷運綠線工程陸續施工進行中，沿線各主要幹道施工圍籬架設占用道路，因為道路路幅縮小、上下班尖峰時段車流多，造成塞壅塞、回堵，義交指揮交通疏導，民眾未必遵守，屢屢引起交通壅塞意外，交大根據1999市民專線，擬出加強易壅塞的5處路段，加強路況即時查報及交通疏導作為。

5處交通壅塞疏導路段，分別是桃園區中正路段：車輛行經區中正路或大興西路方向，提前改道慈文路、南平路、莊敬路；蘆竹區中正北路：車輛往蘆竹區中正北路方向，請改道富國路、南青路；八德區介壽路段：車輛往桃園方向，請改道興豐路、大興路、東勇北路、建新街、保羅街，另往八德方向，請改道中山路、國際路一段、廣福路、廣興路、仁德路、豐德路。