客家山歌大師徐木珍公祭 客委會主委代頒總統褒揚令

國寶級客家山歌大師徐木珍先生在上月29日不幸辭世，享壽76歲，今天上午家屬在湖口長生天生命園區舉辦告別式，客委會主委楊長鎮、新竹縣長楊文科也到場致意，楊長鎮則在公祭儀式上頒總統褒揚令，緬懷徐木珍生前對客家文化傳承的貢獻，楊文科則代表縣政府頒新竹縣褒揚狀，感念徐木珍一生為客家音樂的奉獻。

徐木珍的客家山歌演唱曾獲全球中華文化藝術薪傳獎、客家貢獻獎傑出成就獎，還在2009年被登錄為新竹縣定無形文化資產傳統表演藝術保存者，他對老山歌、平板及山歌子等客家山歌3大調造詣極深，他的隨口山歌尤其出名，即興演出的歌詞符合客語四縣腔山歌音韻，被譽為客家山歌國寶。

今天的公祭儀式上，客委會主委楊長鎮頒發總統褒揚令，緬懷徐木珍對客家文化傳承的貢獻，楊長鎮說，徐木珍生前留下了許多珍貴的文化資產，客委會會協助家屬整理徐木珍先生留下的錄音、紀錄，並出版相關的有聲出版品及書籍，希望可以在徐木珍身後繼續留下藝術保存，讓後人認識這位國寶級大師。

縣長楊文科則表達感念之情，他說在徐木珍過世之後，新竹縣政府也組織治喪委員會全力協助家屬處理後事，楊文科還回憶徐木珍生前在客家音樂上的貢獻，非常難得，尤其是九腔十八調及胡琴、八音演奏藝術，為客家傳統社會的民間音樂留下寶貴足跡。