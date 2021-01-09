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客家山歌大師徐木珍公祭 客委會主委代頒總統褒揚令

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
客委會主委楊長鎮代頒總統褒揚令，緬懷國寶級大師徐木珍在客家文化傳承的付出。記者巫鴻瑋／攝影
客委會主委楊長鎮代頒總統褒揚令，緬懷國寶級大師徐木珍在客家文化傳承的付出。記者巫鴻瑋／攝影

國寶級客家山歌大師徐木珍先生在上月29日不幸辭世，享壽76歲，今天上午家屬在湖口長生天生命園區舉辦告別式，客委會主委楊長鎮、新竹縣長楊文科也到場致意，楊長鎮則在公祭儀式上頒總統褒揚令，緬懷徐木珍生前對客家文化傳承的貢獻，楊文科則代表縣政府頒新竹縣褒揚狀，感念徐木珍一生為客家音樂的奉獻。

徐木珍的客家山歌演唱曾獲全球中華文化藝術薪傳獎、客家貢獻獎傑出成就獎，還在2009年被登錄為新竹縣定無形文化資產傳統表演藝術保存者，他對老山歌、平板及山歌子等客家山歌3大調造詣極深，他的隨口山歌尤其出名，即興演出的歌詞符合客語四縣腔山歌音韻，被譽為客家山歌國寶。

今天的公祭儀式上，客委會主委楊長鎮頒發總統褒揚令，緬懷徐木珍對客家文化傳承的貢獻，楊長鎮說，徐木珍生前留下了許多珍貴的文化資產，客委會會協助家屬整理徐木珍先生留下的錄音、紀錄，並出版相關的有聲出版品及書籍，希望可以在徐木珍身後繼續留下藝術保存，讓後人認識這位國寶級大師。

縣長楊文科則表達感念之情，他說在徐木珍過世之後，新竹縣政府也組織治喪委員會全力協助家屬處理後事，楊文科還回憶徐木珍生前在客家音樂上的貢獻，非常難得，尤其是九腔十八調及胡琴、八音演奏藝術，為客家傳統社會的民間音樂留下寶貴足跡。

徐木珍家屬今天在告別式上也感謝各界關心，並說徐木珍因幼時感染麻疹導致雙眼失明，但老天爺雖給了這道生命難題，不過順著觸摸的感覺也譜寫出人生答案；徐木珍曾以7字調唱出「人生出世兩頭空，好壞就來命中落，命底好壞天註定，有人貧困有人鬆。」

縣長楊文科頒新竹縣褒揚狀，感念客家山歌大師徐木珍一生為客家傳統音樂的貢獻。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科頒新竹縣褒揚狀，感念客家山歌大師徐木珍一生為客家傳統音樂的貢獻。記者巫鴻瑋／攝影

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