竹市新增防疫旅館 富品日月光即日起開放訂房

因應1月15日起返國民眾需1戶1人進行居家檢疫，防疫旅館一房難求，新竹市府今天宣布富品日月光大飯店加入防疫旅館行列，可提供157間客房，市府持續與旅宿業者洽談，預計2周內將增加200間房，並推出「我OK，我來住」方案，提供家屬住宿優惠，已有16家合作飯店，有需求的民眾可前往住宿。

市府指出，目前全市8家防疫旅館提供380間房，1月底前都已預約額滿，經協調富品日月光大飯店也加入防疫旅館，預計18日起可提供157間有陽台的客房，即日起開放訂房，電話03-5296888，但1月30日前僅提供新竹市的市民及公司行號員工預約。

市府強調，目前竹市防疫旅館以市民、在竹市工作的民眾優先，正持續與業者洽談，預計2周內將增加200間房，另外，也推出2021年版「我OK，我來住」方案，讓居家檢疫民眾住家中，家屬住優惠飯店，已有16間合作飯店，詳情可上市府城市行銷處網站查詢。