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還我路權！桃A7居民日日塞車 促闢聯外道路定案了

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
龜山區A7站合宜住宅社區人口暴增，文青路每天上下班塞車，掛出「還我路權」促打通文學路、樂善一路，市府預計明年下半年動工。記者曾增勳／攝影
龜山區A7站合宜住宅社區人口暴增，文青路每天上下班塞車，掛出「還我路權」促打通文學路、樂善一路，市府預計明年下半年動工。記者曾增勳／攝影

桃園市龜山區A7站合宜住宅社區入住人口1萬多人愈來愈多，出入文青路每天尖峰時段大塞車，文青里長簡僑亨爭取打通文學路、樂善一路，今天上午表示希望市政府能如預定明年下半年施工，市議員林正峰表示，文青里民塞車嚴重，他多次質詢促請打通，並獲議長邱奕勝支持，中央既已允諾撥款興建，解決民怨，市府打通文學、樂善一路刻不容緩。

龜山區機捷A7站合宜住宅社區相繼入住5000多戶、人口達1萬多人，當初內政部營建署未因應開發打通文學路、樂善一路聯外道路，引發民怨，掛出「還我路權」布條，簡僑亨表示，A7新市鎮社區居民激增，該聯外道路不通，上下班尖峰時段，居民幾乎從社區地下室開始塞車，非常嚴重，經向民代、市府和議長陳情，希望市府能如預計明年下半年動工，將是造福A7社區居民利多。

市政府工務局長賴宇亭表示，內政部營建署當初開發A7合宜住宅計畫，未配合開發聯外道路，造成塞車，市長鄭文燦向內政部爭取打通文學路、樂善一路定案，將由營建署全額負擔用地取得及興建經費10.3億元，市府今年取得用地之後展開興建作業，預計最快明年下半年施工。

林正峰表示，他去年多次向鄭文燦質詢，促請市府協請中央依107年底決議全額補助經費，由市府代辦興建打通文青里文學路、樂善一路聯外道路，解決A7居民進出塞車之苦，促請市府預計明年下半年動工開闢，解決居民塞車刻不容緩。

塞車 文青 合宜住宅

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