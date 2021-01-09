早安！我的家鄉 桃市圖閱讀推廣活動今天起開跑

桃園市立圖書館總館與聯合文學、遠流出版合作今天起至3月14日將推出以「早安！我的家鄉」為主題的講座、新書發表與作家走讀地圖等一系列活動，總計有10場次，藉此一起探究生態、在地文化、建築、鄉土，向居住的家鄉說聲早安，首場活動為散文作家舒國治講座於今天下午登場，歡迎大家參與，落實防疫新生活外也能充實自我。

桃園市立圖書館指出，活動首場講座邀請當代華人飲食文學作家舒國治，聊聊「好好吃飯的訣竅」，講座將於今天下午2點在圖書館總館3樓會議室舉行；各講座也讓大家不用出遠門，就可以聆聽在中南部開設獨立書店的甘苦，如雲林農家子弟余國信，將分享如何由黑手至開書店，還有虎尾出身的王麗萍，聊聊原鄉教會她的事；最後也邀請高雄三餘書店的謝一麟，分享在地與閱讀的連結。

另外，從桃園特有的埤塘文化出發，繪本《埤塘奶奶說再見》的作者與繪者將在系列活動中現身分享，輕鬆導讀讓大小朋友了解在地文化；苔蘚植物教育家的苔苔姐姐，也將帶領大家重新認知苔蘚的豐富與美麗。桃市圖指出，透過舉行新書發表會與作家走讀地圖活動，將帶領讀者重新認識街仔路上的台灣生活風景，跟最道地的街屋文化。