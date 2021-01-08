影／10歲到94歲 後龍「甲子兔」車友為健康而騎

苗栗縣一群熱愛自行車運動的車友因騎車結緣，今天不畏強烈寒流來襲，清晨7點多從後龍火車站出發展開「甲子兔豪輪、鐵騎迎新春」為健康而騎活動，主角是6位生肖同屬兔的車友，從年齡10歲的小學生到高齡94歲的退休老校長都有，大家有志一同要凸顯「年齡不是問題，健康才是王道」的養生運動觀念，「6隻兔子」共騎的車遊壯舉吸引多名同好熱情響應，一路相隨，場面溫馨。

今天的車遊活動由82歲「貢丸伯」陳秋林號召推動，其他屬兔車友還包括94歲的葉東海、70歲的謝福勝、58歲的吳毓桂、46歲的曾富薇及今天專程從台中來參加的小四男童曾宥勛。

車友說，他們是群熱愛自行車活動的朋友，平常大家分屬各行各業，閒暇時常騎自行車穿梭山間、海邊或大街小巷，享受著自行車旅遊樂趣，雖然每個車友的工作背景、專長、年齡不同，但都有「為健康而騎」的共同目標 。

去年11月陳秋林、謝福勝、吳毓桂3個不老騎士遊罷新社花海，回程搭火車從豐原回後龍，車上閒聊時發覺3人年齡合計210歲，且都屬兔，又剛好各差一輪，也因此相約再擴大邀約屬兔的不同世代一起共騎，而有了今天「甲子兔豪輪」的壯遊之舉，原本計畫還有一名34歲的車友受邀，正好湊成一甲子差距，但這名車友因工作未能參加，結果臨時來了10歲的小兔兔。

車友說，「貢丸伯」陳秋林是推動這次活動的靈魂人物，他60多歲就投入自行車運動，車友邀他出遊從沒落後過，且貢丸伯非常重視養生，每天一定要做1小時以上的拉筋、核心訓練，讓他的體能不輸一般年輕人，雖然已82歲，體力卻有如28歲。