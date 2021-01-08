快訊

全台還要冷5天！中部以北明冰封6度 下周又兩波冷空氣

陸三大電信巨擘被逐出紐交所 專家指最終受益者是它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園農作防寒 地瓜苗蓋不織布、溫室蔬菜蓋塑膠布保溫

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
大溪區農民在自家有機蔬菜溫室蓋上塑膠布，不過寒流一波波，目前蔬菜生長不如預期。圖／簡姓農民提供
大溪區農民在自家有機蔬菜溫室蓋上塑膠布，不過寒流一波波，目前蔬菜生長不如預期。圖／簡姓農民提供

寒流來勢洶洶，桃園氣溫下探只有6度，市府農業局今天指出，目前尚未接獲通報有農作物災損情形，但已在寒流前請農民加強整備防寒措施，像是甘藷苗已透過不織布進行防護，高冷蔬菜也在風口處加強防風等，有農民在自家溫室蓋上塑膠布，就怕寒流低溫冷風凍傷有機蔬菜，不過寒流一波波，「太冷了，蔬菜長不大」，恐影響收成。

市府農業局農務科指出，針對寒流災損，雖尚無接獲通報，但農業局已啟動相關查報機制，一旦接獲災情通報，將派員前往勘災，桃園改良場日前則預估桃園市轄區可能受災風險作物包含甘藷苗、高冷蔬菜（甘藍、大白菜、青花菜）、食用番茄、柑橘、高接梨穗、桃、草花等，農業局已通知農友要加強整備，防範農作物受低溫災害。

每項農作物防寒措施不盡相同，像是甘藷苗已在寒流侵襲前，透過不織布覆蓋進行防護，高冷蔬菜（甘藍、大白菜、青花菜）則在風口處加強防風設施，以降低寒流影響。並於田間進行灌水或於畦面覆蓋塑膠布、稻草等，以保持土壤溫度。

食用番茄建議已成熟果實提早採收；寒流來襲預估最低溫期間，農業局提醒，設施栽培者，應將四周捲揚放下保溫；露天栽培者，可定時約每30分鐘，可空中噴水1次。

高接梨部分，嫁接後應使用塑膠透明小袋或塑膠傘保護接穗芽點或花朵，減少低溫或霪雨造成傷害，也要注意果園水分管理，利用果園灌溉保持土壤及果園濕度，梨穗開花前後噴施營養劑及生長調節劑，促進著果及生長，減少低溫傷害。

至於桃子若屬低溫需求較高的品種，農業局評估，目前仍為休眠期，影響較小，不過若為低溫需求低的品種，目前已屆萌芽開花，受寒害影響可能較大，建議若有可能霜害的區域，可於夜間至清晨持續進行噴水或噴霧，以減少地面輻射熱的散失。

大溪區農民在自家有機蔬菜溫室蓋上塑膠布，就怕寒流低溫冷風凍傷蔬菜。圖／簡姓農民提供
大溪區農民在自家有機蔬菜溫室蓋上塑膠布，就怕寒流低溫冷風凍傷蔬菜。圖／簡姓農民提供

寒流 低溫 災損

延伸閱讀

影／寒流來襲 中市警局呼籲民眾騎車駕車要注意

寒流強風造成外傘頂州沙洲位移流失 逾3百蚵棚災損嚴重

寒流發威怎穿最保暖？ 機車族狂推「這一件」：有它就免羽絨

加碼！ 虱目魚寒害幾乎全滅 台南市每公頃多補助3千元

相關新聞

影／防疫旅館不夠住？ 林佳龍：目標春節前1萬間來努力

春節返國潮逐漸湧現，居家檢疫加強版「一人一戶」政策本月15日上路，讓國內防疫旅館出現搶房潮，甚至北、高限市民入住。交通部...

桃園農作防寒 地瓜苗蓋不織布、溫室蔬菜蓋塑膠布保溫

寒流來勢洶洶，桃園氣溫下探只有6度，市府農業局今天指出，目前尚未接獲通報有農作物災損情形，但已在寒流前請農民加強整備防寒...

新屋石滬故事館本周試營運　邀民眾探索海洋生態之美

新屋石滬故事館早期為警察局哨所及宿舍的原蚵一哨所，在桃園市海岸管理處的推行下轉型為故事館，預計本月3月16日正式開幕，本...

新竹玻工館大師級玻璃藝術饗宴登場 精彩美感體驗

新竹市玻璃工藝博物館今起推出玻璃花與漂流木之戀、玻藝頑心玻璃創作聯展，展出玻璃藝術家許源榮、林瑤農的創作，他們都獲台灣工...

台北發車 苗栗觀光巴士3條路線啟航

苗栗縣政府與卓蘭鎮壢西坪產業文化發展協會結合亮點商家及e-go台灣租車旅遊集團籌畫的苗栗觀光巴士，今天上午在舊山線龍騰斷...

立委趙正宇捐1千箱物資助弱勢戶 鄭文燦站台喊讚

無黨籍立委趙正宇連續十多年舉行寒冬送暖活動，今年號召在地愛心企業家，攜手準備1千箱物資，裡頭裝滿白米、麵條、砂糖、鹽巴、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。