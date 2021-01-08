桃園農作防寒 地瓜苗蓋不織布、溫室蔬菜蓋塑膠布保溫

寒流來勢洶洶，桃園氣溫下探只有6度，市府農業局今天指出，目前尚未接獲通報有農作物災損情形，但已在寒流前請農民加強整備防寒措施，像是甘藷苗已透過不織布進行防護，高冷蔬菜也在風口處加強防風等，有農民在自家溫室蓋上塑膠布，就怕寒流低溫冷風凍傷有機蔬菜，不過寒流一波波，「太冷了，蔬菜長不大」，恐影響收成。

市府農業局農務科指出，針對寒流災損，雖尚無接獲通報，但農業局已啟動相關查報機制，一旦接獲災情通報，將派員前往勘災，桃園改良場日前則預估桃園市轄區可能受災風險作物包含甘藷苗、高冷蔬菜（甘藍、大白菜、青花菜）、食用番茄、柑橘、高接梨穗、桃、草花等，農業局已通知農友要加強整備，防範農作物受低溫災害。

每項農作物防寒措施不盡相同，像是甘藷苗已在寒流侵襲前，透過不織布覆蓋進行防護，高冷蔬菜（甘藍、大白菜、青花菜）則在風口處加強防風設施，以降低寒流影響。並於田間進行灌水或於畦面覆蓋塑膠布、稻草等，以保持土壤溫度。

食用番茄建議已成熟果實提早採收；寒流來襲預估最低溫期間，農業局提醒，設施栽培者，應將四周捲揚放下保溫；露天栽培者，可定時約每30分鐘，可空中噴水1次。

高接梨部分，嫁接後應使用塑膠透明小袋或塑膠傘保護接穗芽點或花朵，減少低溫或霪雨造成傷害，也要注意果園水分管理，利用果園灌溉保持土壤及果園濕度，梨穗開花前後噴施營養劑及生長調節劑，促進著果及生長，減少低溫傷害。