快訊

全台還要冷5天！中部以北明冰封6度 下周又兩波冷空氣

陸三大電信巨擘被逐出紐交所 專家指最終受益者是它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新屋石滬故事館本周試營運　邀民眾探索海洋生態之美

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
露台能邊喝咖啡、品嘗特色餐點。圖／新屋區愛鄉協會提供
露台能邊喝咖啡、品嘗特色餐點。圖／新屋區愛鄉協會提供

新屋石滬故事館早期為警察局哨所及宿舍的原蚵一哨所，在桃園市海岸管理處的推行下轉型為故事館，預計本月3月16日正式開幕，本周起試運，每周四、五、六開放民眾參觀。目前由新屋區愛鄉協會專員進駐管理，在地民眾協助導覽服務，邀請遊客一同探索海洋生態之美。

新屋區愛鄉協會理事長李仁富表示，受寒流影響，試營運2天人潮稍少。故事館共有2層樓及1處露台，1樓介紹建築工法、過往漁民生活等石滬故事，2樓規畫「海創客教室」，以環境議題為主題，展示以淨灘後的海洋廢棄物製成的藝術品；露台則做為露天海真美教室，遊客能邊喝咖啡、品嘗鹹鮭飯糰、在地食蔬料理等特色餐點，吹著海風、悠閒欣賞海景。　

海管處長林立昌表示，新屋為魚米之鄉，先民就地取材，以鵝軟石建起海上長城「石滬」，利用海水漲、退潮位差原理，漲潮時魚群順水流入石滬中，退潮後困於內，並由當地漁民甕中捉「魚」，是早期當地人主要的蛋白質來源。

新屋目前共有五大生態園區，由北至南，依序為藻礁教育園區、後湖生態園區、濱海植物園區、牽罟文化園區及已開館的石滬文化園區。故事館現在委由新屋區愛鄉協會管理，海管處也向環保署環境保育人員訓練所申請，希望將故事管認證成為石滬環境教育設施場域，未來推動環境教育、生態旅遊。

新屋石滬故事館預計本月3月16日正式開幕，本周起試運，每周四、五、六開放民眾參觀。圖／新屋區愛鄉協會提供
新屋石滬故事館預計本月3月16日正式開幕，本周起試運，每周四、五、六開放民眾參觀。圖／新屋區愛鄉協會提供
露台能邊喝咖啡、品嘗特色餐點，吹著海風、悠閒欣賞海景。圖／新屋區愛鄉協會提供
露台能邊喝咖啡、品嘗特色餐點，吹著海風、悠閒欣賞海景。圖／新屋區愛鄉協會提供

生態園區 漁民 警察

延伸閱讀

北市哪區新屋滯銷最嚴重？柯文哲秒答「內湖」 2原因讓人縮手

永續海洋資源 馬祖110年元旦起刺網漁具實名制

新店文史館推新特展 渡口故事館登場

2021雲嘉南濱海之美月桌曆亮相 7名員工當模特兒

相關新聞

影／防疫旅館不夠住？ 林佳龍：目標春節前1萬間來努力

春節返國潮逐漸湧現，居家檢疫加強版「一人一戶」政策本月15日上路，讓國內防疫旅館出現搶房潮，甚至北、高限市民入住。交通部...

桃園農作防寒 地瓜苗蓋不織布、溫室蔬菜蓋塑膠布保溫

寒流來勢洶洶，桃園氣溫下探只有6度，市府農業局今天指出，目前尚未接獲通報有農作物災損情形，但已在寒流前請農民加強整備防寒...

新屋石滬故事館本周試營運　邀民眾探索海洋生態之美

新屋石滬故事館早期為警察局哨所及宿舍的原蚵一哨所，在桃園市海岸管理處的推行下轉型為故事館，預計本月3月16日正式開幕，本...

新竹玻工館大師級玻璃藝術饗宴登場 精彩美感體驗

新竹市玻璃工藝博物館今起推出玻璃花與漂流木之戀、玻藝頑心玻璃創作聯展，展出玻璃藝術家許源榮、林瑤農的創作，他們都獲台灣工...

台北發車 苗栗觀光巴士3條路線啟航

苗栗縣政府與卓蘭鎮壢西坪產業文化發展協會結合亮點商家及e-go台灣租車旅遊集團籌畫的苗栗觀光巴士，今天上午在舊山線龍騰斷...

立委趙正宇捐1千箱物資助弱勢戶 鄭文燦站台喊讚

無黨籍立委趙正宇連續十多年舉行寒冬送暖活動，今年號召在地愛心企業家，攜手準備1千箱物資，裡頭裝滿白米、麵條、砂糖、鹽巴、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。