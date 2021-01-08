聽新聞
test
0:00 / 0:00
新屋石滬故事館本周試營運 邀民眾探索海洋生態之美
新屋石滬故事館早期為警察局哨所及宿舍的原蚵一哨所，在桃園市海岸管理處的推行下轉型為故事館，預計本月3月16日正式開幕，本周起試運，每周四、五、六開放民眾參觀。目前由新屋區愛鄉協會專員進駐管理，在地民眾協助導覽服務，邀請遊客一同探索海洋生態之美。
新屋區愛鄉協會理事長李仁富表示，受寒流影響，試營運2天人潮稍少。故事館共有2層樓及1處露台，1樓介紹建築工法、過往漁民生活等石滬故事，2樓規畫「海創客教室」，以環境議題為主題，展示以淨灘後的海洋廢棄物製成的藝術品；露台則做為露天海真美教室，遊客能邊喝咖啡、品嘗鹹鮭飯糰、在地食蔬料理等特色餐點，吹著海風、悠閒欣賞海景。
海管處長林立昌表示，新屋為魚米之鄉，先民就地取材，以鵝軟石建起海上長城「石滬」，利用海水漲、退潮位差原理，漲潮時魚群順水流入石滬中，退潮後困於內，並由當地漁民甕中捉「魚」，是早期當地人主要的蛋白質來源。
新屋目前共有五大生態園區，由北至南，依序為藻礁教育園區、後湖生態園區、濱海植物園區、牽罟文化園區及已開館的石滬文化園區。故事館現在委由新屋區愛鄉協會管理，海管處也向環保署環境保育人員訓練所申請，希望將故事管認證成為石滬環境教育設施場域，未來推動環境教育、生態旅遊。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言