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新竹玻工館大師級玻璃藝術饗宴登場 精彩美感體驗

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市玻璃工藝博物館今起推出玻璃花與漂流木之戀、玻藝頑心玻璃創作聯展，展出玻璃藝術家許源榮、林瑤農的創作。圖／市府提供
新竹市玻璃工藝博物館今起推出玻璃花與漂流木之戀、玻藝頑心玻璃創作聯展，展出玻璃藝術家許源榮、林瑤農的創作。圖／市府提供

新竹市玻璃工藝博物館今起推出玻璃花與漂流木之戀、玻藝頑心玻璃創作聯展，展出玻璃藝術家許源榮、林瑤農的創作，他們都獲台灣工藝之家認證殊榮，沉浸玻璃工藝40多年，從精湛技法中展現設計能量，帶來一場大師級的視覺饗宴，展期至4月18日止。

副市長沈慧虹在開幕典禮說，新竹是玻璃的故鄉，透過藝術家巧手將玻璃產業轉型，從傳統脫胎蛻變成得天獨厚的玻璃藝術，感謝許源榮、林瑤農帶給大家精采的美感體驗。

許源榮說，此次展覽突破過去手法，結合玻璃花、漂流木與咕咾石等複合媒材，這些素材經大自然長時間淬鍊後，再次被賦予新生命，每件作品都是獨一無二；林瑤農則分享，自己是全國第1位熔漿技法的玻璃類工藝之家，在玻璃藝術領域耕耘40多年，希望持續超越自我，帶給大家更棒的作品。

市府文化局指出，第1特展室展出玻璃花與漂流木之戀—許源榮藝術玻璃創作展，共27件作品，包括仙境之蝴蝶蘭、圓融之苦盡甘來、傳承之瓜瓞綿綿、生生不息、榮耀之萬代相傳、百合之驚艷與富貴招財等系列作品，為許源榮埋首耕耘兩年的創作。

第2特展室展出玻藝頑心—林瑤農玻璃創作展，林瑤農運用坩堝窯爐熔漿熱塑法結合手工拉製及口吹技法，活用鮮豔色彩也是創作特色，共展出29件作品，包括海洋生態、風華再現、花開富貴與傳承系列等作品。展覽資訊可上文化局網站查詢。

新竹市玻璃工藝博物館今起推出玻璃花與漂流木之戀、玻藝頑心玻璃創作聯展，玻璃藝術家許源榮（左）致贈仙境系列作品給副市長沈慧虹。圖／市府提供
新竹市玻璃工藝博物館今起推出玻璃花與漂流木之戀、玻藝頑心玻璃創作聯展，玻璃藝術家許源榮（左）致贈仙境系列作品給副市長沈慧虹。圖／市府提供

漂流木 新竹

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