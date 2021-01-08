新竹玻工館大師級玻璃藝術饗宴登場 精彩美感體驗

新竹市玻璃工藝博物館今起推出玻璃花與漂流木之戀、玻藝頑心玻璃創作聯展，展出玻璃藝術家許源榮、林瑤農的創作，他們都獲台灣工藝之家認證殊榮，沉浸玻璃工藝40多年，從精湛技法中展現設計能量，帶來一場大師級的視覺饗宴，展期至4月18日止。

副市長沈慧虹在開幕典禮說，新竹是玻璃的故鄉，透過藝術家巧手將玻璃產業轉型，從傳統脫胎蛻變成得天獨厚的玻璃藝術，感謝許源榮、林瑤農帶給大家精采的美感體驗。

許源榮說，此次展覽突破過去手法，結合玻璃花、漂流木與咕咾石等複合媒材，這些素材經大自然長時間淬鍊後，再次被賦予新生命，每件作品都是獨一無二；林瑤農則分享，自己是全國第1位熔漿技法的玻璃類工藝之家，在玻璃藝術領域耕耘40多年，希望持續超越自我，帶給大家更棒的作品。

市府文化局指出，第1特展室展出玻璃花與漂流木之戀—許源榮藝術玻璃創作展，共27件作品，包括仙境之蝴蝶蘭、圓融之苦盡甘來、傳承之瓜瓞綿綿、生生不息、榮耀之萬代相傳、百合之驚艷與富貴招財等系列作品，為許源榮埋首耕耘兩年的創作。