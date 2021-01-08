台北發車 苗栗觀光巴士3條路線啟航

苗栗縣政府與卓蘭鎮壢西坪產業文化發展協會結合亮點商家及e-go台灣租車旅遊集團籌畫的苗栗觀光巴士，今天上午在舊山線龍騰斷橋「啟航」，即日起分3條路線試營運3個月，對銀髮族及外地遊客提供更便捷友善服務；縣府表示，苗栗觀光巴士從台北發車到苗栗，帶旅客體驗最夯的鐵道自行車、飽覽三義和卓蘭明媚風光，為縣內觀光產業掀開新頁。

啟航儀式現場氣溫僅5、6度，但擋不住各界推動觀光的期盼，苗栗副縣長鄧桂菊、文化觀光局長林彥甫、三義鄉長呂明忠、卓蘭鎮長詹錦章、銅鑼鄉長謝昌年及多名議員到場，沿線休閒、旅宿業者出席踴躍，對觀光巴士寄予厚望。

縣府表示，苗栗觀光巴士目前規畫3條路線，從台北車站發車，一人即可成行，第1條路線行駛卓蘭花露農場、寨酌然、橘舍三食、三義舊山線鐵道自行車；第2條路線沿線景點包括自然風情、鯉魚潭水庫及舊山線鐵道自行車，這兩條路線票價都是每人999元；第3條路線包括天空之城和鐵道自行車來回，每人1300元，有200元可折抵消費；各景區每周三為公休日，觀光巴士停駛。

苗栗觀光巴士即日起試營運3個月，有需求民眾可於3天前預約，只要上網到uptogo、Klook、易遊網、KKday、可樂、寶獅、東南、鳳凰等各大旅遊平台都可訂購，未來將持續規畫高雄、台南等地，逐步增加集合點並加開班次，盼吸納更多遊客到苗栗，感受山城絕美風光。