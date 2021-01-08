立委趙正宇捐1千箱物資助弱勢戶 鄭文燦站台喊讚

無黨籍立委趙正宇連續十多年舉行寒冬送暖活動，今年號召在地愛心企業家，攜手準備1千箱物資，裡頭裝滿白米、麵條、砂糖、鹽巴、紅豆與蜂膠喉糖等「12禮」，請轄區98個里與家扶中心分送給需要的弱勢戶，市長鄭文燦今天也出席活動，力挺趙正宇做愛心不落人後，陸續捐贈勤務指揮車、棉被與愛心物資，替寒冬注入一股暖流。

趙正宇說，今年寒冬送暖活動擴大舉辦，除了自掏腰包採購多項民生物資，也號召在地愛心企業家中興電工總經理黃聰達，順牌有限公司董事長劉元順與總經理張義忠等人共襄盛舉。今天趙正宇趁活動致贈感謝狀給愛心企業，鄭文燦也受邀在旁見證。

趙正宇說，愛心物資箱內的民生物資，全部採購市面上的優質品牌產品，就是要讓大家可以吃得安心又開心，也很感謝日正食品董事長劉慶堂提供優惠價格，以行動支持愛心活動，由於轄區範圍大，他請98個里里長親自來領物資，帶回分送給弱勢家庭。

「愛心物資箱內有12禮，希望弱勢家庭都能安心過年」，趙也提到，自己年輕時也曾苦過，因此有能力的時候，就決定努力付出回報地方鄉親，他也很珍惜現在的位子，凡是親力親為，現逢寒冬送暖時節，更希望藉此拋磚引玉，邀請更多人一起行善。