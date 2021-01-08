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立委趙正宇捐1千箱物資助弱勢戶 鄭文燦站台喊讚
無黨籍立委趙正宇連續十多年舉行寒冬送暖活動，今年號召在地愛心企業家，攜手準備1千箱物資，裡頭裝滿白米、麵條、砂糖、鹽巴、紅豆與蜂膠喉糖等「12禮」，請轄區98個里與家扶中心分送給需要的弱勢戶，市長鄭文燦今天也出席活動，力挺趙正宇做愛心不落人後，陸續捐贈勤務指揮車、棉被與愛心物資，替寒冬注入一股暖流。
趙正宇說，今年寒冬送暖活動擴大舉辦，除了自掏腰包採購多項民生物資，也號召在地愛心企業家中興電工總經理黃聰達，順牌有限公司董事長劉元順與總經理張義忠等人共襄盛舉。今天趙正宇趁活動致贈感謝狀給愛心企業，鄭文燦也受邀在旁見證。
趙正宇說，愛心物資箱內的民生物資，全部採購市面上的優質品牌產品，就是要讓大家可以吃得安心又開心，也很感謝日正食品董事長劉慶堂提供優惠價格，以行動支持愛心活動，由於轄區範圍大，他請98個里里長親自來領物資，帶回分送給弱勢家庭。
「愛心物資箱內有12禮，希望弱勢家庭都能安心過年」，趙也提到，自己年輕時也曾苦過，因此有能力的時候，就決定努力付出回報地方鄉親，他也很珍惜現在的位子，凡是親力親為，現逢寒冬送暖時節，更希望藉此拋磚引玉，邀請更多人一起行善。
由於這幾天寒流報到，趙正宇也很感謝，昨有多名志工通力合作，在大智市民活動中心完成1000箱愛心物資分裝、打包，今天由大同社區發展協會理事長吳淑惠帶領志工與青年團菁英團團員協助，將物資分送給八德、大溪、復興與中壢共98里里長帶回。
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