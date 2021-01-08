至善高中木工科以「家」為概念　參展木藝文創家居展

位於台灣木器鎮桃園市大溪區的至善高中，是北台灣唯一有木工科的技職學校，連續二年參加由桃園市家具同業公會所舉辦的2021「木藝文創家居&生活展」，今年以「家」為概念，製作出具有家的溫暖與舒服的家具，要讓參觀的民眾享受居家舒適與溫馨的「家」體驗。

2021木藝文創家居&生活展即日起至1月11日（一），在桃園巨蛋盛大舉行，國內外知名廠商展出、歐式家具、時尚家具、原木家具、系統規劃設計、裝潢施工設計等展覽。

至善高中家具木工科主任房俞佑、老師劉紘益及袁臺均表示，學生們利用晚上與假日來完成自己所設計的作品，「孩子們從不會到會，即使做錯了，也沒有氣餒，而是勇敢地表達想學的態度，再接再厲」。