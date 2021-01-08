談新竹市長未來人選 林智堅：未必要在地人

新竹市長林智堅上午接受媒體聯訪，被問到新竹市長的未來人選，他表示，目前被推薦與點名的人才很多，民進黨會極力邀請最好人選，至於是不是新竹市在地人，他認為並非關鍵。

林智堅上午陪同總統蔡英文視察新竹市三民國小營養午餐，接受媒體聯訪時被問到未來政治動向，他說，市政工作越來越多，但市長任期越來越短，眼前最重要的是把市政工作做好。

林智堅說，市長任期還有約2年，對他而言，市政工作是第一，第二是找到最佳未來市長人選，其他都還沒那麼重要。

媒體關心未來新竹市長的人選，林智堅說，目前被推薦或被點名的人選很多，他認為都是一時之選、很好的人才，民進黨會極力邀請最好的人參選。

有媒體問，下屆市長人選是不是應該要在地人較適合？林智堅表示，新竹市民會比較在意適不適合、是不是大家期待的人；他認為，新竹市有很多移入人口，因此，是否為在地人選並非關鍵，而是對城市的熱情、公共事務的投入、能否做好市長工作，才是最重要的。