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綠營下屆新竹市長人選？ 林智堅：有信心找到合適人才

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市長林智堅表示，他目前眼下工作是把剩下2年任期做好，未來卸任後的計畫，對他個人而言，目前來說沒那麼重要。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹市長林智堅表示，他目前眼下工作是把剩下2年任期做好，未來卸任後的計畫，對他個人而言，目前來說沒那麼重要。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹市長林智堅今天上午陪同蔡英文總統視察三民國小，了解新竹市營養午餐，還參觀剛完工啟用的三民國小附設幼兒園；林智堅在媒體聯訪時首度透露，下一屆民進黨的新竹市長人選不一定是在地出身，而是要選擇符合市民期待的人，他則是會在剩下的任期當中，好好做好市政工作。

林智堅表示，民進黨的人才非常多，都是一時之選，未來有信心推出最好的市長人選，來延續目前的市政規畫；面對媒體詢問下一步計畫，林智堅說，目前最重要的是把市政的工作做好，「市政的工作越來越多、市長的任期時間越來越短」，至於未來2年之後的事，林智堅稱對他個人來說「並沒那麼重要」。

林智堅透露，外界推薦或點名可能是下屆新竹市長的人選非常多，都是很好的人才，民進黨也會極力邀請最佳的人選參加新竹市長選舉。

被問及會不會選擇新竹出身的在地人選，林智堅則語帶保留，但他表示，民眾在意的應該是市長人選適不適合、是否符合市民期待，新竹外來人口很多，因此下屆新竹市長人選是不是在地並不是關鍵，但一定要對新竹市有熱情、對公共事務投入。

林智堅今天與蔡英文總統視察三民國小，剛好遇上寒流，且新竹一向以風大聞名，林智堅就透露他的保暖秘訣就是戴圍巾、暖暖包，他還表示市府對於老年人、街友或是弱勢團體會有格外的重視與關心，會加強注意弱勢團體在寒冬的需求，也呼籲民眾做好保暖工作。

新竹 林智堅

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