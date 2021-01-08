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尖石鄉下雪 新竹縣府宣布正常上班上課

中央社 / 新竹縣8日電

新竹尖石鄉今天陸續降雪、下雨，新竹縣政府宣布，在尖石鄉後山4校今天正常上班課。宇老派出所則表示，目前有3名員警留守執勤，學校必要時皆可尋求協助。

新竹縣政府表示，新光國小昨晚11時左右飄雪，今早學校人員確認沒有降雪也沒有積雪，一切正常上課。

縣府指出，今早石磊國小學區抬耀部落及禱告山持續下雪，家長主動要求接回學生，其他學生仍在校上課。而因宇老地區上午有下雪，部分住在宇老附近的玉峰國小學生自發性請假；目前，學校是下雨的情形。

縣府表示，秀巒國小回報鄰近路況，樹有白頭積雪，目前路況良好。

縣府教育處表示，昨晚至今早持續與後山4校密切聯繫，而在中午約12時玉峰國小回傳訊息，宇老地區情形已沒有飄雪，逐漸呈現乾冷，道路兩旁有些許積雪，未結冰，雙向通車，目前溫度零下4度。

新竹 降雪 尖石鄉

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