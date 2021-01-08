1期停灌補償 桃園航空城農地也能領

石門水庫集水區去年（109年）累計降雨量1496.5毫米，創下建庫以來第3少紀錄，由於水情不佳，農委會決定今年一期作，桃園市有2萬5413.47公頃面積停灌，市長鄭文燦今天主持抗旱會議指出，總補償金額估算達26億元，由中央支應，至於航空城範圍農地因地主已繳交土地權狀，由於6月才會正式移轉給市府，因此仍能申領提灌補償。

桃市府今天舉行第12次抗旱應變會議，經濟部水利署北區水資源局報告石門水庫水情，石門水庫集水區去年累計降雨量約1496.5毫米，為歷年平均60%，石門水庫出水量目前管控121萬噸以下，支援新竹水量為8萬噸，另經多個單位研商，積極運用埤塘反送供給產業用水，北水局也洽請亞東石化函文申請埤塘水源，減少石門水庫出水。

由於桃園水情仍吃緊，農委會已在5日宣布桃園市市部分灌區實施停灌，僅桃園第三灌區（部分新屋與楊梅區），連同新竹縣的新豐、湖口約7100公頃農地供灌。鄭文燦說，原則從2月開始，規畫先用埤塘的水再支援石門水庫，另也請水務局支援抽水機給各工作站，讓工作站可利用河川取用部份的水，「三管齊下」讓今年供灌可以完成。

至於停灌部分，桃園有多達25萬公頃面積農地停灌，昨天起至26日受理申請，每公頃可領8.2萬或9.3萬元補償，鄭文燦也強調，原則以實際耕作者優先，如無實際耕作就由地主申請，如有爭議案件再來專案認定，另外育苗代耕跟烘乾業者也會獲得補償。

由於新竹水情燈號從黃燈轉橙燈，鄭文燦也說明目前北水南調的計畫，新店溪水源已穩定每天約76萬噸以上支援板新地區，最高1天可到81.3萬噸，從板新水廠的系統包括鳶山鳶或三峽河支援大湳水廠平均在40萬噸上下，桃園要在月底以後支援新竹20萬噸，整體來說是北水南調的接力，會把每個結點全部完成，他也會親自去勘查。