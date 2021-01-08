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影／拉拉山降雪成銀白世界 高聳神木也一片雪白

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
民眾利用積雪堆雪人。圖／讀者提供
民眾利用積雪堆雪人。圖／讀者提供

今年最強寒流來襲，全台多處山區傳出降雪，桃園市海拔約1600公尺的拉拉山也被冰雪覆蓋，有民眾今清晨上山追雪，沿途雪花緩緩飄下，路面、山頭都結冰，因現場交通管制，沿路走進園區道路積雪、樹葉也結霜，巨木區也成了一片銀白世界，不少人直呼上山追雪「超值得！」

有遊客指出，3天前就規畫好上拉拉山，適逢超強寒流來襲，一早8點多開車上山，從管制區徒步約3公里抵達園區教育館，氣溫大約0度左右，沿途除了深夜結冰、積雪，起初天空毛毛細雨，後來轉為緩緩飄落的雪花，一整片山頭都變成銀白色。

另外，進入神木步道後，高聳的巨木也呈現雪白，還有人在結霜的木棧座椅，寫下「拉拉山，1月8日，祝2021平安發財」字樣，沿途也見堆起的小雪人，難得景象令人直呼超美，而目前低溫持續，現場遊客數量並不多，交通仍順暢。

拉拉山積雪。圖／讀者提供
拉拉山積雪。圖／讀者提供
拉拉山積雪。圖／讀者提供
拉拉山積雪。圖／讀者提供
有人在結霜的木棧座椅，寫下「拉拉山，1月8日，祝2021平安發財」字樣。圖／讀者提供
有人在結霜的木棧座椅，寫下「拉拉山，1月8日，祝2021平安發財」字樣。圖／讀者提供
拉拉山積雪。圖／讀者提供
拉拉山積雪。圖／讀者提供

拉拉山 寒流 低溫

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