影／拉拉山降雪成銀白世界 高聳神木也一片雪白

今年最強寒流來襲，全台多處山區傳出降雪，桃園市海拔約1600公尺的拉拉山也被冰雪覆蓋，有民眾今清晨上山追雪，沿途雪花緩緩飄下，路面、山頭都結冰，因現場交通管制，沿路走進園區道路積雪、樹葉也結霜，巨木區也成了一片銀白世界，不少人直呼上山追雪「超值得！」

有遊客指出，3天前就規畫好上拉拉山，適逢超強寒流來襲，一早8點多開車上山，從管制區徒步約3公里抵達園區教育館，氣溫大約0度左右，沿途除了深夜結冰、積雪，起初天空毛毛細雨，後來轉為緩緩飄落的雪花，一整片山頭都變成銀白色。