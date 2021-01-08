里長報喜拉拉山下雪了 復興區幼兒園華陵分班停課

寒流來勢洶洶，桃園市復興區包括拉拉山神木群、雪霧鬧地區有降雪，華陵里里長陳榮光今天下山到八德出席寒冬送暖活動報喜，「拉拉山已經在飄雪，山頂看到白靄靄一片」，相信會陸續有民眾上山追雪。市長鄭文燦說，由台7線與山區道路有結霜，請相關單位加強提醒遊客注意安全。另，復興區立幼兒園華陵分班今天因寒流停課。

陳榮光說，拉拉山今天開始下山，在北橫公路60公里處，有就是明池地區陸續飄雪，不過，北橫公路依然可以通行，應該會有人來追雪，也提醒上山者要多加注意安全。

鄭文燦說，台7線以及山區道路有結霜現象，他請復興區公所、公路總局復興工務段以及桃園市政府交通局，針對這些路段加強提醒用路人，避免車輛打滑。針對這波寒害，這幾天到院前死亡的案件提高，市府衛生局已請第四台業者跑馬，提醒所有的家人注意長者起居，並要注意保暖禦寒工作。

另外，針對農損的情況，鄭文燦也說，也有特別請農業局跟各區公所的農經課要展開調查，因為寒害是屬於延遲性的災害，有的會落果、有的會不結果，這些都會比較慢發生，要持續的追蹤。