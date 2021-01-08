快訊

整理包／今晚8時起開搶集中檢疫所 必看5大QA

紅衣鴨語錄貼圖上架審核未過關 LINE退件原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

里長報喜拉拉山下雪了 復興區幼兒園華陵分班停課

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園拉拉山今天出現降雪，山頭覆蓋一層白雪。圖／桃園市觀旅局提供
桃園拉拉山今天出現降雪，山頭覆蓋一層白雪。圖／桃園市觀旅局提供

寒流來勢洶洶，桃園市復興區包括拉拉山神木群、雪霧鬧地區有降雪，華陵里里長陳榮光今天下山到八德出席寒冬送暖活動報喜，「拉拉山已經在飄雪，山頂看到白靄靄一片」，相信會陸續有民眾上山追雪。市長鄭文燦說，由台7線與山區道路有結霜，請相關單位加強提醒遊客注意安全。另，復興區立幼兒園華陵分班今天因寒流停課

陳榮光說，拉拉山今天開始下山，在北橫公路60公里處，有就是明池地區陸續飄雪，不過，北橫公路依然可以通行，應該會有人來追雪，也提醒上山者要多加注意安全。

鄭文燦說，台7線以及山區道路有結霜現象，他請復興區公所、公路總局復興工務段以及桃園市政府交通局，針對這些路段加強提醒用路人，避免車輛打滑。針對這波寒害，這幾天到院前死亡的案件提高，市府衛生局已請第四台業者跑馬，提醒所有的家人注意長者起居，並要注意保暖禦寒工作。

另外，針對農損的情況，鄭文燦也說，也有特別請農業局跟各區公所的農經課要展開調查，因為寒害是屬於延遲性的災害，有的會落果、有的會不結果，這些都會比較慢發生，要持續的追蹤。

市府教育局指出，經洽詢復興區巴崚國小校長高理忠、光華國小校長李中正，校長們表示路上未結冰，無交通安全疑慮，不用停課，目前只有復興區立幼兒園華陵分班停課。

復興區華陵里里長陳榮光（右）今天下山到八德出席寒冬送暖活動，分享拉拉山下雪的消息。記者張裕珍／攝影
復興區華陵里里長陳榮光（右）今天下山到八德出席寒冬送暖活動，分享拉拉山下雪的消息。記者張裕珍／攝影
桃園拉拉山今天出現降雪，車輛被白雪覆蓋。圖／桃園市觀旅局提供
桃園拉拉山今天出現降雪，車輛被白雪覆蓋。圖／桃園市觀旅局提供
桃園拉拉山今天出現降雪，多處覆蓋一層白雪。圖／桃園市觀旅局提供
桃園拉拉山今天出現降雪，多處覆蓋一層白雪。圖／桃園市觀旅局提供

拉拉山 鄭文燦 停課

延伸閱讀

大溪月眉污水下水道接管 提升居民生活品質

有毒廢棄物跨區汙染 促鄭文燦說明

桃園防疫旅館不限桃園人 鄭文燦：再協調3家旅館加入

桃園每年有2.2萬新生兒 鄭文燦：抗少子化政策成效良好

相關新聞

里長報喜拉拉山下雪了 復興區幼兒園華陵分班停課

寒流來勢洶洶，桃園市復興區包括拉拉山神木群、雪霧鬧地區有降雪，華陵里里長陳榮光今天下山到八德出席寒冬送暖活動報喜，「拉拉...

1期停灌補償 桃園航空城農地也能領

石門水庫集水區去年（109年）累計降雨量1496.5毫米，創下建庫以來第3少紀錄，由於水情不佳，農委會決定今年一期作，桃...

影／拉拉山降雪成銀白世界 高聳神木也一片雪白

今年最強寒流來襲，全台多處山區傳出降雪，桃園市海拔約1600公尺的拉拉山也被冰雪覆蓋，有民眾今清晨上山追雪，沿途雪花緩緩...

地主無償供地 竹2-1線全線拓寬 年底完工

新竹縣新豐鄉竹2-1線道路因周邊有工業區及學校，是通勤、通學要道，也是通往桃園市新屋區的便道，因道路蜿蜒狹窄，縣府逐年拓...

建華國中職探中心揭牌 竹市首座智能教室亮相

新竹市政府在建華國中打造化工、電機、物聯網職探中心，昨天揭牌，提供自製電路板、機器人操作等課程，還打造全市首間智能教室A...

桃園騎樓開放停車 沒配套惹怨

桃園市交通局有條件開放騎樓停放機車，半個月來引起不少糾紛、疑慮，有店家抱怨亂停造成困擾，也有人頻拍照檢舉未保留1.3公尺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。