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咋舌！桃園小宅當道2房暴漲 總價760萬創8年新高

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市小宅房價大幅上漲，2房總價達760萬元較7年前大漲四成三，創近8年新高點，圖為桃園區新興的小檜溪重劃區。圖／台灣房屋集團提供
桃園市小宅房價大幅上漲，2房總價達760萬元較7年前大漲四成三，創近8年新高點，圖為桃園區新興的小檜溪重劃區。圖／台灣房屋集團提供

2020年疫情當頭，桃園市受惠外來人口成長，帶動小宅房市未受衝擊，交易總價上漲，台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧今天下午表示，桃園小宅交易增溫加熱，去年第3季的2房住宅交易行情，平均總價達760萬元，比前1季上漲6%，與2013年第一季平均總價531萬元比較，7年房價增加229萬元、漲幅更高達43.1%，創桃園近8年（31季）新高點。

台灣房屋集團指出，根據最新實價交易統計，桃園市去年1、2房的小宅交易量7458件，各行政區小宅交易量破千件，以桃園區高達2128件最高、其次是中壢區1807件，全市2房平均總價達760萬元，創31 季新高之外，1房住宅產品去年第3季平均總價384萬元，與7年前的平均總價274萬元比較，總價增加110萬元，漲幅亦達4成，也是31季來第3高紀錄。

分析桃園房市交易，以桃園區指標的藝文園區為購屋族考慮熱區，該區房價較高，連帶周邊中路重畫區買氣，成為小資族自住首選，另小檜溪重畫區帶動下，生活機能完善的大有、大業商圈及桃園火車站前後站商圈、經國特區房市交易，中壢區則以在海華商圈、中壢與內壢火車站前後站商圈、中壢工業區及高鐵特區，也是近期交易熱區。

江怡慧表示，住宅單價持續緩升、房貸利率維持低檔，民眾意識到「租不如買」，繳房租20年，無異是繳20年房貸，「買屋等於存房」，加上中大坪數住宅總價高，對小家庭、小資族經濟負擔壓力大，2房或1房住宅產品相對低總價，空間滿足需求，成為許多民眾入手住宅。

桃園市小宅房價大幅上漲，2020年桃園市各行政區小宅交易量排行榜以桃園、中壢區前2名最熱。圖／台灣房屋集團提供
桃園市小宅房價大幅上漲，2020年桃園市各行政區小宅交易量排行榜以桃園、中壢區前2名最熱。圖／台灣房屋集團提供

重畫區 火車站 疫情

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