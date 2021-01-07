桃捷運綠線動工介壽路有13路口禁左轉 至今開罰650件

桃園捷運綠線動工，主幹道介壽路因車道縮減正歷經交通黑暗期，有桃園市民抱怨，介壽路上許多路段有圖標指示「禁止左轉」，無奈卻有許多駕駛人貪一時之快，不願配合；市府捷工局回應，已請義交疏導並協調警方加強取締，請民眾體諒。

八德區介壽路因捷運綠線施工，許多工區路段掛上超大標誌「禁止左轉」，民眾痛批，八德一堆汽機車駕駛只圖自己方便，無視禁止左轉標示，執意要左轉導致介壽路大塞車；黃姓市民也指出，現在的介壽路無論汽機車行駛都相當不方便。

八德警分局統計，介壽路上因違規左轉遭現場取締的案件數，去年11月有約250件，去年12月約350件，今年截至1月目前已有約50件，汽機車違規量各半，且有逐月攀升的跡象，違規者將依道路交通管理處罰條例第48條開罰600至1800不等罰鍰。

介壽路上約5公里距離，目前有13個工區路段禁止左轉，依施工進度會有所不同。現在主要取締路口包括介壽路與大和路口、介壽路與金和路口、介壽路大潤發賣場路口，八德警分局也呼籲民眾勿因貪快而傷荷包。

捷工局回應，捷運綠線動工時有規畫相關的交通維護，原本介壽路雙向都有2車道，因施工個封閉1車道，現在南北雙向皆只剩1車道，在沒有專用左轉車道的情況下，車輛等待左轉會影響交通流暢度，因此規定禁止左轉具有正當性及必要性。

「民眾都知道不能左轉，但就是貪快」，捷工局說，捷運綠線施工前已在當地和里民宣導許多交通措施，據他們了解，其實民眾都知道不能左轉，只是不願意多花時間繞路。

捷工局指出，施工路段會一直有變動將採滾動式檢討，站在民眾的角度考量，未來會請廠商評估，是否能騰出1個儲車空間並配合號誌，方便民眾左轉，另外會在禁止左轉的前個路口加裝提醒告示、用圖示化標誌告訴民眾如何繞路。