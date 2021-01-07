大溪月眉污水下水道接管 提升居民生活品質

月眉地區是桃園市府畫定的休閒農業區，屬「板新給水廠自來水水質水量保護區範圍」且位於大溪水資源回收中心旁，桃園市水務局推動月眉里汙水下水道系統分支管線及用戶接管工程，耗資7千6百萬元，前瞻計畫補助6千7百多萬、自籌900萬，前（2019）年開工，去年11月2日完工，共完成90戶接管，接管後有效降低水質汙染，提升在地居民生活品質。

桃園市長鄭文燦今天參加竣工典禮時指出，大溪汙水下水道系統目前接管數已達5074戶，均排入大溪水資源回收中心，經處理後排放至大漢溪，每日處理汙水量為3750噸，現已明顯不足。因此，市府積極爭取建設，內政部於去年12月1日核定「大溪汙水下水道系統第二期修正實施計畫」，二期擴廠建設經費為1.4億元，預計今年設計，明（111）年發包興建，建設完成後，每日約可處理7500噸汙水量，並以接管8000戶為目標，能有效保護大漢溪流域水質。

鄭文燦表示，市府積極推動全市12處下水道系統，桃園市汙水下水道接管率已從升格前的5%提升至25%，預估4年內可達50%。

鄭文燦說，大溪自然生態條件得天獨厚，市府結合農遊和戶外教學，促進休閒農業區發展；也於「溪洲觀光服務中心暨低碳轉運站」舉辦大型露營活動，串聯大溪慈湖步道，推出慈湖水舞光雕秀，成功吸引遊客到訪；此外，也利用中庄調整池與中庄二期周邊土地，打造中庄天空之城及跨河吊橋，串聯中庄親水園區至山豬湖生態園區，打造大溪成為新的休閒亮點。