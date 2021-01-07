快訊

台南YMCA泳池18人送醫 疑天然瓦斯燃燒不完全造成中毒

當張忠謀鄰居要多少租金？北市實價租金最貴住宅排行榜出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大溪月眉污水下水道接管 提升居民生活品質

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市水務局推動月眉里污水下水道系統分支管線及用戶接管工程，共完成90戶接管。圖／市府提供
桃園市水務局推動月眉里污水下水道系統分支管線及用戶接管工程，共完成90戶接管。圖／市府提供

月眉地區是桃園市府畫定的休閒農業區，屬「板新給水廠自來水水質水量保護區範圍」且位於大溪水資源回收中心旁，桃園市水務局推動月眉里汙水下水道系統分支管線及用戶接管工程，耗資7千6百萬元，前瞻計畫補助6千7百多萬、自籌900萬，前（2019）年開工，去年11月2日完工，共完成90戶接管，接管後有效降低水質汙染，提升在地居民生活品質。

桃園市長鄭文燦今天參加竣工典禮時指出，大溪汙水下水道系統目前接管數已達5074戶，均排入大溪水資源回收中心，經處理後排放至大漢溪，每日處理汙水量為3750噸，現已明顯不足。因此，市府積極爭取建設，內政部於去年12月1日核定「大溪汙水下水道系統第二期修正實施計畫」，二期擴廠建設經費為1.4億元，預計今年設計，明（111）年發包興建，建設完成後，每日約可處理7500噸汙水量，並以接管8000戶為目標，能有效保護大漢溪流域水質。

鄭文燦表示，市府積極推動全市12處下水道系統，桃園市汙水下水道接管率已從升格前的5%提升至25%，預估4年內可達50%。

鄭文燦說，大溪自然生態條件得天獨厚，市府結合農遊和戶外教學，促進休閒農業區發展；也於「溪洲觀光服務中心暨低碳轉運站」舉辦大型露營活動，串聯大溪慈湖步道，推出慈湖水舞光雕秀，成功吸引遊客到訪；此外，也利用中庄調整池與中庄二期周邊土地，打造中庄天空之城及跨河吊橋，串聯中庄親水園區至山豬湖生態園區，打造大溪成為新的休閒亮點。

鄭文燦 水質 資源回收

延伸閱讀

中信基金會 辦反毒特展

有毒廢棄物跨區汙染 促鄭文燦說明

桃園防疫旅館不限桃園人 鄭文燦：再協調3家旅館加入

內閣改組呼聲高 鄭文燦反問：接國防部長？

相關新聞

桃捷運綠線動工介壽路有13路口禁左轉 至今開罰650件

桃園捷運綠線動工，主幹道介壽路因車道縮減正歷經交通黑暗期，有桃園市民抱怨，介壽路上許多路段有圖標指示「禁止左轉」，無奈卻...

大溪月眉污水下水道接管 提升居民生活品質

月眉地區是桃園市府畫定的休閒農業區，屬「板新給水廠自來水水質水量保護區範圍」且位於大溪水資源回收中心旁，桃園市水務局推動...

桃園騎樓開放停機車 要留1.3公尺通道怎認定？

桃園市交通局有條件開放騎樓停放機車，半個月來引起不少糾紛、疑慮，有店家抱怨亂停造成困擾，也有人頻檢舉機車停騎樓未留1.3...

奇怪！烏魚產量桃園銳減剩4分之1 烏金不如預期

寒流一波波，台灣沿海去年12月21日冬至前後，進入「信魚」烏魚季節，今年元月進入烏魚捕撈尾聲，桃園市沿海地區漁民發現烏魚...

琵琶鼠魚濫倒丟大排水溝 桃園民代憂生態浩劫

外來種琵琶鼠魚衝擊生態，桃園市議員黃婉如接獲陳情，有不肖人士將埤塘內的琵琶鼠魚偷偷倒往大排水溝裡，數量可觀，她憂心琵琶鼠...

竹縣不老合唱團 推書義賣助弱勢學童課後陪讀

新竹縣愛鄰社區關懷協會的「不老合唱團」相當特別，團員年齡平均約68歲，限55歲以上才能參加，20多名長輩加入後曾多次各地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。