桃園騎樓開放停機車 要留1.3公尺通道怎認定？

桃園市交通局有條件開放騎樓停放機車，半個月來引起不少糾紛、疑慮，有店家抱怨亂停造成困擾，也有人頻檢舉機車停騎樓未留1.3公尺人行空間，且警方受理檢舉光憑照片檢視也容易引起爭議，基層里長批評政策上路毫無配套措施，最好畫出停車線。

交通局停車工程管理科長魏光譽認為，既有騎樓數量龐大，在全市騎樓都標示可停車空間有難度，不過，市府未來進行騎樓整平工程時可同步標示，至於民眾檢舉爭議，機車長度180公分，建議可從一旁機車長度與地磚判斷剩餘寬度，由員警依職權認定。

桃市開放騎樓停機車規定以1列為限，並須保持1.3公尺以上人行空間，讓行人與輪椅族可交會通行，停車方向應垂直於道路，車身前緣應與建築線切齊等，此政策出爐後，民眾反映不一，有人認為適度開放停車更方便，也有人憂心再壓縮了行人空間。

中聖里長崔美瑛也無奈，騎樓開放停車雖是為了解決過去民眾將機車停自家騎樓被檢舉的民怨，但新政策上路毫無配套，反而是製造更多紛爭，最近里內就有1輛身障機車停放大樓騎樓遭檢舉，女檢舉人主張已用尺量過，人行空間不到1.3公尺，她感嘆「要怎麼量？從哪邊算？」根本是徒增困擾，她還叮囑員警，以後出門要記得帶尺出門。

有員警表示，可以用處理交通事故的滾輪工具丈量，現場認定會更嚴謹，但比較麻煩的是，若是民眾提供騎樓違停照片檢舉，員警很難光憑照片場景，判斷是否有保留1.3公尺的人行空間，曾在外縣市看過運用磁磚或顏色區分停車空間，相信認定上會更為明確，也能維持停車秩序。

「機車一旦上到了騎樓，難保不會有人亂停！」林姓小吃店業者說，原本騎樓不准停車，通行空間寬敞舒適，但交通局政策一下來，騎樓開始停放了多輛機車，但並非每個人都有良好素質，機車隨意亂停，行人就容易碰到排氣管、車牌等邊角處受傷，反而得左閃右躲，且舊公寓沒管委會，也很難提出禁停申請。

魏光譽說，大眾運輸場站周邊的騎樓仍維持禁止停車，33處路段已經上網公告，若建物所有權人或使用人不同意騎樓停機車，則可向交通局申請禁止停放，若為一般店家不須請房東提出申請，提供租賃契約等資料即可，迄今已經受理20件申請禁停案件，交通局正著手製作相關牌面或貼紙，將供申請者標示禁止停車。