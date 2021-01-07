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奇怪！烏魚產量桃園銳減剩4分之1 烏金不如預期
寒流一波波，台灣沿海去年12月21日冬至前後，進入「信魚」烏魚季節，今年元月進入烏魚捕撈尾聲，桃園市沿海地區漁民發現烏魚數量不如去年，桃園區漁會總幹事陳義成今天下午表示，受到寒流天候不好、漁民出海減少，烏魚數量也減少，今年烏魚捕撈產量大約去年的四分之一，「烏金」不如預期。
桃園區沿海入冬以來，烏魚迴游到北台灣沿海，每年冬至前後20天抵達台灣海峽東北外海、南部，桃園區漁會表示，桃園沿海漁民使用較小流刺網，以往出海捕撈烏魚，去年烏魚大豐收，漁民一天捕撈近3000尾烏魚，今年天候不佳，漁民出海次數減少，今年烏魚捕撈產量銳減，一天大約不到7、800尾。
中壢區漁會總幹事黃德汶表示，中壢區漁會往年捕撈烏魚量沒有很大，今年很奇怪，可能天候不佳及周期性因素，烏魚數量普遍不好，由於在地漁民出海捕撈烏魚積極，烏魚產量比去年大約減少2、3成。
漁民呂鶯嬌表示，今年桃園的烏魚產量減少很多，去年漁船出海一次捕撈約3、400尾烏魚，今年天候不佳，風浪大，漁船較小不敢出海，加上烏魚產量變少，同樣出海一次捕撈烏魚剩約四分之一到三分之一，烏魚產量減少，製作烏魚子數量也減少。
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