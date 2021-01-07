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琵琶鼠魚濫倒丟大排水溝 桃園民代憂生態浩劫

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
外來種琵琶鼠魚衝擊生態，桃園市議員黃婉如接獲陳情，有不肖人士將埤塘內的琵琶鼠魚偷偷倒往大排水溝裡，數量可觀，她憂心琵琶鼠魚順著大排擴散，恐釀生態浩劫，市府水務局今天派員清出50隻死魚。圖／市府水務局提供
外來種琵琶鼠魚衝擊生態，桃園市議員黃婉如接獲陳情，有不肖人士將埤塘內的琵琶鼠魚偷偷倒往大排水溝裡，數量可觀，她憂心琵琶鼠魚順著大排擴散，恐釀生態浩劫，市府水務局今天派員清出50隻死魚。圖／市府水務局提供

外來種琵琶鼠魚衝擊生態，桃園市議員黃婉如接獲陳情，有不肖人士將埤塘內的琵琶鼠魚偷偷倒往大排水溝裡，數量可觀，她憂心琵琶鼠魚順著大排擴散，恐釀生態浩劫，市府水務局今天派員清出50隻死魚，市府農業局查訪埤塘管理人，對方否認傾倒琵琶鼠魚，目前已與警方聯繫正循線追查濫倒行為人，違者將依違反動保法開罰。

黃婉如說，月初時接到祥鷺埤塘當地居民反映，看見有人不斷往大排水溝傾倒魚隻，湊近一看發現是俗稱垃圾魚的琵琶鼠魚，但發現者年事已高、無力嚇阻，即便要求對方離開，對方仍置之不理，繼續將琵琶鼠魚倒下，最後忘了記下車牌，讓對方跑了。

黃說，琵琶鼠魚屬於外來種，外殼堅硬會影響本土魚種，本就不受養殖業者喜愛，很可能是處理琵琶鼠魚過程便宜行事，逕自將琵琶鼠魚往一旁的大排水溝一倒，倒完就拍拍屁股閃人，琵琶鼠魚繁殖力強，恐危急周遭環境生態，她要求市府重視處理。

市府水務局水利工程科獲報後，今天一早派員到龍祥里上中福排水清除琵琶鼠魚，陸續打撈清出50隻死魚，裝滿好幾大袋。水利工程科長蘇鴻說，為避免散發惡臭，今天早上已經派員清除完畢，並請廠商再加強巡視，他也提到，過往清除死魚，吳郭魚較多，因夏季天熱溶氧量偏低而死亡，此次琵琶鼠魚疑似是遭人惡意傾倒到區排死亡。

市府農業局漁牧科長高明．帕桑說，農業局正在追查行為人，由於埤塘管理人否認，目前與警察局聯繫透過影像追查中，由於琵琶鼠魚來自埤塘，已再要求桃園與石門管理處強化契約管理，若揪到行為人將依動保法開罰，環保局也研議是否有相關罰則。

高明．帕桑也坦言，琵琶鼠魚被濫倒到大排水溝相當罕見，過去可能有發生但未被通報，此次因當地里長通知，農業局獲報後積極處理、尋找行為人，並已再知會農田水利署管理處要加強管理，落實埤塘捕魚或清理時，應一併主動清除外來種琵琶鼠魚。

他也提及，有洽詢過化製廠不收取琵琶鼠魚，民眾可以一般垃圾形式，請清潔隊收取琵琶鼠魚清運，不過若數量大，清潔隊可以拒收，就得自覓環保業者清運，研判是相關人士便宜行事，將琵琶鼠魚亂倒區排。

外來種琵琶鼠魚衝擊生態，桃園市議員黃婉如接獲陳情，有不肖人士將埤塘內的琵琶鼠魚偷偷倒往大排水溝裡，數量可觀，她憂心琵琶鼠魚順著大排擴散，恐釀生態浩劫，市府水務局今天派員清出50隻死魚。圖／市府水務局提供
外來種琵琶鼠魚衝擊生態，桃園市議員黃婉如接獲陳情，有不肖人士將埤塘內的琵琶鼠魚偷偷倒往大排水溝裡，數量可觀，她憂心琵琶鼠魚順著大排擴散，恐釀生態浩劫，市府水務局今天派員清出50隻死魚。圖／市府水務局提供
外來種琵琶鼠魚衝擊生態，桃園市議員黃婉如接獲陳情，有不肖人士將埤塘內的琵琶鼠魚偷偷倒往大排水溝裡，數量可觀，她憂心琵琶鼠魚順著大排擴散，恐釀生態浩劫，市府水務局今天派員清出50隻死魚。圖／市議員黃婉如提供
外來種琵琶鼠魚衝擊生態，桃園市議員黃婉如接獲陳情，有不肖人士將埤塘內的琵琶鼠魚偷偷倒往大排水溝裡，數量可觀，她憂心琵琶鼠魚順著大排擴散，恐釀生態浩劫，市府水務局今天派員清出50隻死魚。圖／市議員黃婉如提供
外來種琵琶鼠魚衝擊生態，桃園市議員黃婉如接獲陳情，有不肖人士將埤塘內的琵琶鼠魚偷偷倒往大排水溝裡，數量可觀，她憂心琵琶鼠魚順著大排擴散，恐釀生態浩劫，市府水務局今天派員清出50隻死魚。圖／市議員黃婉如提供
外來種琵琶鼠魚衝擊生態，桃園市議員黃婉如接獲陳情，有不肖人士將埤塘內的琵琶鼠魚偷偷倒往大排水溝裡，數量可觀，她憂心琵琶鼠魚順著大排擴散，恐釀生態浩劫，市府水務局今天派員清出50隻死魚。圖／市議員黃婉如提供
外來種琵琶鼠魚衝擊生態，桃園市議員黃婉如接獲陳情，有不肖人士將埤塘內的琵琶鼠魚偷偷倒往大排水溝裡，數量可觀，她憂心琵琶鼠魚順著大排擴散，恐釀生態浩劫，市府水務局今天派員清出50隻死魚。圖／市議員黃婉如提供
外來種琵琶鼠魚衝擊生態，桃園市議員黃婉如接獲陳情，有不肖人士將埤塘內的琵琶鼠魚偷偷倒往大排水溝裡，數量可觀，她憂心琵琶鼠魚順著大排擴散，恐釀生態浩劫，市府水務局今天派員清出50隻死魚。圖／市議員黃婉如提供

動保法 警察 吳郭魚

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