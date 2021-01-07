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竹縣不老合唱團 推書義賣助弱勢學童課後陪讀

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣愛鄰社區關懷協會今年入選新竹縣政府文化局社區營造「微笑社區」，並蒐集團員從年輕到老的生命故事，推出《憶時河》一書。圖／新竹縣政府提供
新竹縣愛鄰社區關懷協會今年入選新竹縣政府文化局社區營造「微笑社區」，並蒐集團員從年輕到老的生命故事，推出《憶時河》一書。圖／新竹縣政府提供

新竹縣愛鄰社區關懷協會的「不老合唱團」相當特別，團員年齡平均約68歲，限55歲以上才能參加，20多名長輩加入後曾多次各地快閃表演，更登上台北小巨蛋舞台，該協會去年入選新竹縣政府文化局社區營造「微笑社區」，並蒐集團員從年輕到老的生命故事，推出《憶時河》一書，義賣所得用來協助弱勢家庭孩童免費課後陪讀。

縣長楊文科表示，不老合唱團用歌聲打破老年刻板印象，不停歇追求人生夢想，可說是「不老騎士」新竹翻版，此協會已連續4年通過縣府文化局「微笑社區」補助計畫，持續推動社區營造工作。

愛鄰社區關懷協會總幹事范馨文說，協會從2017年起鼓勵社區長輩走出家中參與合唱團，每周四早上在竹北靈糧堂練習，演唱歌曲包括中國民謠、台灣民謠、校園民歌、懷念老歌。另外，協會也舉辦「高年級俱樂部」、「共餐共學」樂齡學習計畫，鼓勵長輩分享生命故事，到安養院或慈善組織快閃表演，建立長者有尊嚴的熟齡生活。

文化局社造中心表示，愛鄰協會辦理「故事工作坊」，網羅合唱團中長者童年回憶、青年社會奮鬥、憶家鄉的歷程，有小時掉進牛欄河、經歷戰亂、在工作發展迷惘等故事，讓年輕人藉由此書了解過去的生活，對照自身遇到的困境，牽起舊、新世代的交流連結，並利用收錄的故事，改編歌曲「八個娃娃」的歌詞，讓長輩們唱出屬於自己的兒時記憶。

范馨文說，協會也將義賣此書所得用來支持協會的「綠光計畫」，協助近200名弱勢家庭孩童免費課後陪讀計畫相關經費，盼民眾踴躍購買，詳情可向愛鄰社區關懷協會洽詢，電話（03）5588577分機1212。

新竹縣愛鄰社區關懷協會的「不老合唱團」，從2017年起鼓勵社區長輩走出家中參與合唱團。記者陳斯穎／攝影
新竹縣愛鄰社區關懷協會的「不老合唱團」，從2017年起鼓勵社區長輩走出家中參與合唱團。記者陳斯穎／攝影

新竹 文化局

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