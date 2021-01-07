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桃市府移除平鎮大溪70座電塔 還給市民有天際線的城市

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天參加平鎮至大溪松樹腳特高壓電塔桿地下化進度說明會。圖／工務局提供
桃園市長鄭文燦今天參加平鎮至大溪松樹腳特高壓電塔桿地下化進度說明會。圖／工務局提供

為解決大溪區松樹腳至平鎮區台66快速道路下沿線70座電塔桿林立問題，桃園市養護工程處與台電公司攜手進行電纜地下化工程，預計今年1月中完工，未來不僅美化市容、土地活化再利用，更有效提升市民居住品質。

桃園市長鄭文燦今天參加工程進度說明會時表示，電纜地下化工程，橫跨大溪區仁善里、南興里、仁愛里、仁和里、仁武里、仁文里、光明里、員林里及平鎮區北貴里、龍恩里、龍興里、東社里、東勢里、新安里、華安里、東安里、建安里、北富里等18里，耗資9億元，由台電全額負擔。

工程移除電塔桿共計70座，特高壓線路長度約達6.57公里；以特高壓線路涵蓋範圍50公尺計算，將可減少因特高壓線路經過影響的面積約32.85公頃，同50座足球場面積。完工後可活化沿線土地，帶動城鄉發展，提升居民生活品質，還給市民一座有乾淨天際線的城市。　

為維護市民安全及市容景觀，市府養護工程處2015年起逐年推動電纜地下化工程，至去年已編列5億2千萬元，與台電合作優先針對沿海防災區域、重劃區、拓寬道路、重大建設周邊道路、公園開闢、影響民眾生活機能安全等地區辦理；截至去年12月31日止，已移除電纜長度1791公里，地下化比率已由2015年41.1%提升至48.99%，移除電桿約3205支，另施工中路段預計下地纜線長度約 505公里，預計移除桿件 1725支，完成後預計可再提升地下化比率約 2.23%。

養工處同時於2018年推動「天空纜線清整專案」，針對無法立即電纜地下化路段執行天空纜線清整，截至去年12月31日止，清整已完成路段長度為181.4公里，專案將規畫至明年，盼達成280公里為目標。

另針對電纜地下化工程先天條件不足地區，另要求台電進行「強化配電線路降低災害停電計畫」工程，配合桃市多處易停電地區進行老舊導線更新，經費預估達7千萬元，預計改善電纜長度約450公里，目前已完程280公里，完成後將大幅減少停電及跳電情形。

台電 停電 鄭文燦

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