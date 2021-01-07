桃市府移除平鎮大溪70座電塔 還給市民有天際線的城市

為解決大溪區松樹腳至平鎮區台66快速道路下沿線70座電塔桿林立問題，桃園市養護工程處與台電公司攜手進行電纜地下化工程，預計今年1月中完工，未來不僅美化市容、土地活化再利用，更有效提升市民居住品質。

桃園市長鄭文燦今天參加工程進度說明會時表示，電纜地下化工程，橫跨大溪區仁善里、南興里、仁愛里、仁和里、仁武里、仁文里、光明里、員林里及平鎮區北貴里、龍恩里、龍興里、東社里、東勢里、新安里、華安里、東安里、建安里、北富里等18里，耗資9億元，由台電全額負擔。

工程移除電塔桿共計70座，特高壓線路長度約達6.57公里；以特高壓線路涵蓋範圍50公尺計算，將可減少因特高壓線路經過影響的面積約32.85公頃，同50座足球場面積。完工後可活化沿線土地，帶動城鄉發展，提升居民生活品質，還給市民一座有乾淨天際線的城市。

為維護市民安全及市容景觀，市府養護工程處2015年起逐年推動電纜地下化工程，至去年已編列5億2千萬元，與台電合作優先針對沿海防災區域、重劃區、拓寬道路、重大建設周邊道路、公園開闢、影響民眾生活機能安全等地區辦理；截至去年12月31日止，已移除電纜長度1791公里，地下化比率已由2015年41.1%提升至48.99%，移除電桿約3205支，另施工中路段預計下地纜線長度約 505公里，預計移除桿件 1725支，完成後預計可再提升地下化比率約 2.23%。

養工處同時於2018年推動「天空纜線清整專案」，針對無法立即電纜地下化路段執行天空纜線清整，截至去年12月31日止，清整已完成路段長度為181.4公里，專案將規畫至明年，盼達成280公里為目標。

另針對電纜地下化工程先天條件不足地區，另要求台電進行「強化配電線路降低災害停電計畫」工程，配合桃市多處易停電地區進行老舊導線更新，經費預估達7千萬元，預計改善電纜長度約450公里，目前已完程280公里，完成後將大幅減少停電及跳電情形。