建華國中「職探中心」揭牌 竹市首座智能教室亮相

新竹市府積極推動「一區一職探」擴大職場體驗，在建華國中打造「化工、電機、物聯網」職探中心，於今天揭牌，提供自製電路板、機器人操作等課程，還打造竹市首間智能教室「AIoT研究院」，學生在校就能接軌產業，目前含竹市香山高中在內已有兩座職探中心，引入專業人才設計課程，鼓勵孩子透過實作「找方向、動手做、圓夢想」。

市長林智堅今穿上白袍化身實驗家，在學生指導下利用蒸餾的純露、酒精調合乾洗手，更到「AIoT研究院」智能教室，除用格鬥機器人與多名市議員對打，也以機器人跳舞競賽。

林智堅說，竹市第二座職涯中心打造出「化工、電機、物聯網」領域體驗課程，讓學生從國中時段就透過體驗課程「找方向、動手做、圓夢想」，更有助於AIOT人才培育新興產業。

教育處指出，建華國中職探中心以「化工」、「電機與電子」職群為主，設置3大空間，「好烷實驗室」規畫製作乾洗手、精油等與化工相關的課程，「職涯任意門」作為團體課程及職涯認識的空間，「AIoT研究院」教室的燈、電扇、門鎖、冷氣、窗簾都是智能開關，這間教室規畫人工智慧與物聯網的課程，讓學生更深入了解新興產業的發展。

建華國中校長黃信騰表示，職探中心的位置原為工友室、合作社及儲藏室，透過該計畫讓空間活化，也讓校園長年封閉的角落有了新生命，建華國中更與新竹高工、光復高中及元培科大合作，透過課程設計，規畫貼近國小高年級學生的職涯課程，讓技藝教育持續向下扎根。