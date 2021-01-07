竹縣橫山鄉茂谷柑旱災農損 獲農委會核定現金救助
新竹縣的柑桔栽種面積高達2400公頃，因去年9、10月乾旱影響裂果、大減產，縣府農業處及農委會近日勘災，峨眉鄉茂谷柑獲得現金救助，每公頃補助7萬5000元，即日至1月18日受理災戶申請，呼籲受害果農備妥相關證件至鄉鎮公所登記辦理。
農業處表示，接獲農民反映後便陸續前往會勘，此次辦理救助地區及項目為橫山鄉茂谷柑，根據農業天然災害現金救助項目及額度，每公頃救助金額為7萬5000元，農友從1月7日起至18日止，可攜帶土地登記謄本或有效期間的土地委託經營或租賃契約書、身份証及農會存摺等，至鄉鎮公所提出申請。
除橫山鄉茂谷柑外，上月峨眉鄉、寶山鄉、竹東鎮、北埔鄉的桶柑，以及寶山鄉的帝王柑也已獲農業天然災害現金救助。
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