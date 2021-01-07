台北醫院「愛在畫中」身心障礙展 學生畫出防疫心聲

台北醫院為鼓勵身心障礙者發揮繪畫創作才藝及潛能，將在院區藝文展廊展出第23屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展，鄭舜平院長表示，每位身心障礙者的作品都能呈現在生命歷程中不同的感受，院方很榮幸能成為118名身心障礙者展示作品的舞台，歡迎透過欣賞畫作認識及肯定身心障朋友們的能力，展期從即日起至2月26日。

高中生創作者呂皇緯，患有頑性癲癇的他，比起說話更擅長以畫畫代替表達內心感受，因為老師有告知全世界正在流行可怕的病毒，所以想到要以「希望大家都能好好戴上口罩，保護自己也保護別人」的防疫觀念創作畫作，取名為「病毒怕了吧！我有最帥防疫盾」，希望病毒趕快消失。

就讀國中的自閉症學生陳至源，則以台灣最強直播主「中央疫情指揮中心」固定出來發布台灣疫情的人員為主角，畫出防疫記者會的的畫面，並命名「防疫五月天」感謝所有辛苦防疫的人員，也表達可透過量體溫、戴口罩、飲食衛生進行防疫自我保護。

台北醫院指出，藝文展廊是為畫展建立的舞台，希望營造溫馨的就醫環境，減低病人等待門診的焦慮、增加豐富多元的藝術視野，也讓醫病關係透過藝術的連結更親近，此次展覽作品也傳達正面力量，能鼓勵許多病友、身心障礙者跨越疾病障礙、發揮潛能、豐富生命。