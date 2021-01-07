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國2大園中正東涵洞逢雨淹水民怨 自動柵欄立即預警啟用
桃園市大園區中正東路一段840巷、國道2號地下道涵洞，每逢豪大雨就淹水1公尺，常常積水無法通行，引起民怨，大園區長徐藍科今天上午表示，為保護行經該處國2涵洞的行人、車輛安全，在該涵洞路口設置柵欄機自動化安全系統正式啟用，未來若再遇豪大雨，會自動降下柵欄，提前通知行車、民眾禁止通行，避免傷亡危險。
大園區中正東路1段840巷的國道2號涵洞，自中正東路一段前往埔心小型工業區主要通道，過去每次颱風、豪大雨該處涵洞就淹水達1公尺，積水無法渲洩，造成中正東路一段840巷往埔心小型工業區的人、車無法通行，甚至發生車輛拋錨、行人誤闖受傷，去年8月哈格比颱風豪大雨，人、車完全無法通行，更引發許多民怨。
徐藍科表示，為保護通行該涵洞人、車安全，區公所與水務局決定在中山東路1段840巷涵洞口，建置柵欄機自動化安全系統，即時水位預警，提前預防人、車誤入，一旦水位達到預警值，第一時間啟動「淹水告警牌面」，自動降下柵欄，提前禁止車主、民眾通行，避免民眾淹水時誤闖涵洞、或夜間視線不良造成意外，維護人、車通行安全。
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