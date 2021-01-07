快訊

2021年事業運最旺的3個星座！ 火象星座就佔兩個

認低估明倫社宅營運成本 柯文哲道歉：我錯了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國2大園中正東涵洞逢雨淹水民怨 自動柵欄立即預警啟用

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
大園區中正東路一段840巷、國2涵洞屢屢大雨淹水，區公所設置柵欄機自動化安全系統啟用，豪大雨預警防範危險。圖／大園區公所提供
大園區中正東路一段840巷、國2涵洞屢屢大雨淹水，區公所設置柵欄機自動化安全系統啟用，豪大雨預警防範危險。圖／大園區公所提供

桃園市大園區中正東路一段840巷、國道2號地下道涵洞，每逢豪大雨就淹水1公尺，常常積水無法通行，引起民怨，大園區長徐藍科今天上午表示，為保護行經該處國2涵洞的行人、車輛安全，在該涵洞路口設置柵欄機自動化安全系統正式啟用，未來若再遇豪大雨，會自動降下柵欄，提前通知行車、民眾禁止通行，避免傷亡危險。

大園區中正東路1段840巷的國道2號涵洞，自中正東路一段前往埔心小型工業區主要通道，過去每次颱風、豪大雨該處涵洞就淹水達1公尺，積水無法渲洩，造成中正東路一段840巷往埔心小型工業區的人、車無法通行，甚至發生車輛拋錨、行人誤闖受傷，去年8月哈格比颱風豪大雨，人、車完全無法通行，更引發許多民怨。

徐藍科表示，為保護通行該涵洞人、車安全，區公所與水務局決定在中山東路1段840巷涵洞口，建置柵欄機自動化安全系統，即時水位預警，提前預防人、車誤入，一旦水位達到預警值，第一時間啟動「淹水告警牌面」，自動降下柵欄，提前禁止車主、民眾通行，避免民眾淹水時誤闖涵洞、或夜間視線不良造成意外，維護人、車通行安全。

大園區中正東路一段840巷、國2涵洞屢屢大雨淹水，區公所設置柵欄機自動化安全系統啟用，豪大雨預警防範危險。圖／大園區公所提供
大園區中正東路一段840巷、國2涵洞屢屢大雨淹水，區公所設置柵欄機自動化安全系統啟用，豪大雨預警防範危險。圖／大園區公所提供

淹水 哈格比颱風 國道

延伸閱讀

默瑞燒汙泥試俥50米煙囪遭疑 里長8日發動里民抗爭

桃1期稻是否停灌明宣布 民怨：晚了

桃園跨年首次遇「零觀眾」民眾柵欄外頂著寒流聽歌　

萊豬進口噪音補助大園20校營養午餐 一律換約用國產豬

相關新聞

台北醫院「愛在畫中」身心障礙展 學生畫出防疫心聲

台北醫院為鼓勵身心障礙者發揮繪畫創作才藝及潛能，將在院區藝文展廊展出第23屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展，鄭舜平院長表...

國2大園中正東涵洞逢雨淹水民怨 自動柵欄立即預警啟用

桃園市大園區中正東路一段840巷、國道2號地下道涵洞，每逢豪大雨就淹水1公尺，常常積水無法通行，引起民怨，大園區長徐藍科...

高鐵啟動助學計畫 邀唐氏症青年參訪高鐵探索館

台灣高鐵啟動2021年「高速傳愛 助學計畫」，昨天邀請「唐氏症基金會」30多位唐氏症青年參訪位在桃園市中壢區的「台灣高鐵...

沙坑國小獲藝術教育貢獻獎 用藝術翻轉新竹橫山偏鄉

新竹縣橫山鄉沙坑國小全校僅有29名學生，屬於偏鄉小校，但從4年前推動藝術課程並融入客家文化元素，還帶動社區美學，因而獲得...

竹2-1線拓寬停工近10年 地主無償提供土地最快年底完工

新竹縣新豐鄉的竹2-1線道路，因周邊有工業區及學校，是民眾上下班及通學主要道路，也是民眾往桃園市新屋區常使用的便道，原本...

平鎮施工圍籬釀塞車 交局移除停車格

桃園市平鎮區乙未保台紀念公園及地下停車場新建工程施工圍籬造成文化街道路縮減，尖峰時段影響人車通行，另外，南平路2段206...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。