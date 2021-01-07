新竹縣湖口鄉汰換管線 部分區域14日至22日停水

台灣自來水公司今天表示，為辦「湖口鄉成功路汰換管線工程」，在湖口鄉信勢村部分區域，預計14日到22日的上午9時到下午4時，每日停水7小時，提醒用戶提早儲水備用。

自來水公司指出，湖口鄉信勢村部分區域14日起分兩階段停水，14日至18日停水區域為，湖口鄉信勢村成功路101到319號、龍安街、力行街、新湖路1到31號、及信全街19到67號。

自來水公司表示，在19日到月22日，停水區域為成功路128到350號。停水時間皆為每日上午9時到下午4時，每日共計停水7小時。

自來水公司提醒受停水影響住戶，提早儲水備用，並配合節約用水。

此外，民眾在停水期間請關閉抽水機電源，避免馬達空轉釀災，而建物自來水進水口低於地面的用戶，停水期間可把制水閥關閉，以免虹吸現象造成水源污染。