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獨特校級跨域教學平台　交大創創工坊開展

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
雷射光製造之理論與實作。圖／交大提供
雷射光製造之理論與實作。圖／交大提供

國立交通大學創創工坊（NCTU-ICT）為全國獨特的校級跨領域教學平台，也是新建置的校級實驗空間及年度教學成果，交大指出，創創工坊是交大實作課程的心臟，跨領域結合的課程設計，透過校級綜合大型實驗空間建置，實現更多跨域學習與合作共創的可能性．展期至今天下午5點。

交大表示，2020年底甫完成工程五館地下室、人社一館鐘樓教學空間修繕與活用，藉由「OPEN LABs！之花生什麼事」活動與全校師生共享大功畢成的喜悅，並帶領民眾深入淺出地認識每間新居落成的實驗室。

活動分為兩大主展區，有交大新興科技特色的「工程五館大廳」，展示全新開設的核心實作課程成果，足見跨領域學生充沛的實作能量；及規畫藝術創作、多媒體使用的「人社一館鐘樓」，透過設計思考，結合影像、音樂、舞蹈，共譜教與學新篇章。

有鑑於雷射光製造持續在新興領域發光發熱，交大機械系老師鄭中緯規畫的核心實作課程「雷射光製造之理論與實作」連結3D列印、金屬3D列印與雷射加工，在整學期的硬核訓練下，以仿生結構設計為題，打造應用於光影裝置的金屬3D列印創新產品，並於工程五館主展區進行Final Demo。

人社一館各樓層也安排了別具特色的展演內容，4樓展出交大跨領域設計團隊，參賽SDE22的永續都市與建築設計；5樓播放「劇情影像創作」課程所拍攝的動態影片；6樓課程「配樂製作」重製作品，讓觀影者用耳朵注視畫面；7至8樓由交大音樂所學生戴孜嬣與清大光電所學生林楷育帶領的Kaiyu x Zihning團隊，以科技設備和技術轉化為視覺可以直接感知的美感，進行富有實驗精神的新形態藝術展演。

無人機飛行實作。圖／交大提供
無人機飛行實作。圖／交大提供
機器人系統與應用設計實作。圖／交大提供
機器人系統與應用設計實作。圖／交大提供

交大 清大

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