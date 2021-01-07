高鐵啟動助學計畫　邀唐氏症青年參訪高鐵探索館

台灣高鐵啟動2021年「高速傳愛 助學計畫」，昨天邀請「唐氏症基金會」30多位唐氏症青年參訪位在桃園市中壢區的「台灣高鐵探索館」，參訪前唐氏症青年們特別在高鐵運務大樓舉辦義賣活動，展售他們親手製作的美味餅乾、禮盒；高鐵公司呼籲大眾響應計畫，關心遲緩兒早期療育，讓需要幫助的孩子們能獲得專業的關懷。

「高速傳愛 助學計畫」昨天起至3月2日（二）止開放旅客及社會大眾捐款，民眾可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款（衛部救字第1091361620號）。旅客每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，還可獲得「高鐵與印花樂聯名小背心袋」1個，高鐵公司期盼各界的善款匯集，讓溫暖隨著高鐵列車無限傳遞。

昨天義賣活動上，唐氏症青年們設置了「愛不囉嗦」小攤位，同時化身為熱情洋溢的銷售員，賣力推薦手工香皂禮盒、及健康好吃的手工餅乾等商品；現場氣氛熱烈，高鐵員工也發揮愛心踴躍認購，當天全數收益將交由唐氏症基金會作為早期療育計畫之用。

義賣結束後，青年們步入台灣高鐵探索館，立刻被眼前以藍晒圖展現世界火車演進史的互動式大型電子螢幕深深吸引。隨後在高鐵人員帶領下，逐一參觀各項見證台灣高鐵從無到有的珍貴文物，再穿過波浪層疊的裝飾走廊，彷彿走入時光隧道；館內1比1的高鐵車頭模型以及擬真駕駛艙，更讓青年們印象深刻，每個人興奮的坐在擬真駕駛艙內，細細操作各項按鈕與把手，想像及體驗擔任高鐵列車駕駛員。