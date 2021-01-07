快訊

天天有疫情！我新冠境外再+3 指揮中心下午2時說明

高鐵啟動助學計畫　邀唐氏症青年參訪高鐵探索館

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
2021「高速傳愛 助學計畫」啟動 唐氏症青年參訪高鐵探索館。圖／台灣高鐵提供
2021「高速傳愛 助學計畫」啟動 唐氏症青年參訪高鐵探索館。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵啟動2021年「高速傳愛 助學計畫」，昨天邀請「唐氏症基金會」30多位唐氏症青年參訪位在桃園市中壢區的「台灣高鐵探索館」，參訪前唐氏症青年們特別在高鐵運務大樓舉辦義賣活動，展售他們親手製作的美味餅乾、禮盒；高鐵公司呼籲大眾響應計畫，關心遲緩兒早期療育，讓需要幫助的孩子們能獲得專業的關懷。

「高速傳愛 助學計畫」昨天起至3月2日（二）止開放旅客及社會大眾捐款，民眾可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款（衛部救字第1091361620號）。旅客每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，還可獲得「高鐵與印花樂聯名小背心袋」1個，高鐵公司期盼各界的善款匯集，讓溫暖隨著高鐵列車無限傳遞。

昨天義賣活動上，唐氏症青年們設置了「愛不囉嗦」小攤位，同時化身為熱情洋溢的銷售員，賣力推薦手工香皂禮盒、及健康好吃的手工餅乾等商品；現場氣氛熱烈，高鐵員工也發揮愛心踴躍認購，當天全數收益將交由唐氏症基金會作為早期療育計畫之用。

義賣結束後，青年們步入台灣高鐵探索館，立刻被眼前以藍晒圖展現世界火車演進史的互動式大型電子螢幕深深吸引。隨後在高鐵人員帶領下，逐一參觀各項見證台灣高鐵從無到有的珍貴文物，再穿過波浪層疊的裝飾走廊，彷彿走入時光隧道；館內1比1的高鐵車頭模型以及擬真駕駛艙，更讓青年們印象深刻，每個人興奮的坐在擬真駕駛艙內，細細操作各項按鈕與把手，想像及體驗擔任高鐵列車駕駛員。

台灣高鐵公司表示，2010年起每年推動「高速傳愛 助學計畫」，11年來累計募得善款逾新台幣1.39億元，幫助超過2萬5千名需要幫助的學童安心學習、快樂成長。

唐氏症青年們在高鐵運務大樓舉辦義賣活動。圖／台灣高鐵提供
唐氏症青年們在高鐵運務大樓舉辦義賣活動。圖／台灣高鐵提供

高鐵 捐款 青年

延伸閱讀

超暖！高鐵助學計畫啟動 唐氏症青年參訪高鐵探索館

唐氏症青年參訪高鐵探索館 攜手高鐵義賣為愛心加溫

高鐵BRT增開故宮南院與檜村景點 上下車全程免費

喬不攏 馬來西亞新加坡高鐵計畫宣告終止

相關新聞

獨特校級跨域教學平台　交大創創工坊開展

國立交通大學創創工坊（NCTU-ICT）為全國獨特的校級跨領域教學平台，也是新建置的校級實驗空間及年度教學成果，交大指出...

高鐵啟動助學計畫　邀唐氏症青年參訪高鐵探索館

台灣高鐵啟動2021年「高速傳愛 助學計畫」，昨天邀請「唐氏症基金會」30多位唐氏症青年參訪位在桃園市中壢區的「台灣高鐵...

沙坑國小獲藝術教育貢獻獎 用藝術翻轉新竹橫山偏鄉

新竹縣橫山鄉沙坑國小全校僅有29名學生，屬於偏鄉小校，但從4年前推動藝術課程並融入客家文化元素，還帶動社區美學，因而獲得...

竹2-1線拓寬停工近10年 地主無償提供土地最快年底完工

新竹縣新豐鄉的竹2-1線道路，因周邊有工業區及學校，是民眾上下班及通學主要道路，也是民眾往桃園市新屋區常使用的便道，原本...

平鎮施工圍籬釀塞車 交局移除停車格

桃園市平鎮區乙未保台紀念公園及地下停車場新建工程施工圍籬造成文化街道路縮減，尖峰時段影響人車通行，另外，南平路2段206...

私幼嚴重超收令停辦 家長急跳腳

新竹縣湖口鄉私立英格蘭幼兒園因超收遭裁罰10多次未改善，縣府去年11月勒令今年2月1日起停辦，園方遲至本月4日才通知家長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。