沙坑國小獲藝術教育貢獻獎 用藝術翻轉新竹橫山偏鄉

新竹縣橫山鄉沙坑國小全校僅有29名學生，屬於偏鄉小校，但從4年前推動藝術課程並融入客家文化元素，還帶動社區美學，因而獲得教育部頒發第7屆「藝術教育貢獻獎」績優學校，讓縣長楊文科大讚「美是一種看不見的競爭力」，希望未來沙坑國小能成為客庄的藝術學習基地。

因全國只有10所國小獲獎，且沙坑國小是唯一是來自客家地區的學校，楊文科就讚許沙坑國小力推的小校特色教育亮點，透過整合各項計畫資源，以人文美學素養為主軸設計藝術課程，傳承客家傳統文化，期盼未來學校作為分享與推廣角色，成為浪漫台3線上藝術學習基地，發揚客庄社區人文之美。

沙坑國小校長余志鴻則說，他相信偏鄉教育不是基因的問題，而是機會的問題；考量到偏鄉孩子學習才藝十分不方便，於是4年前開始規畫分年級藝術課程，包含口琴、烏克麗麗、繪畫、攝影、陶藝等，還有傳承客家文化的花鼓等近10個社團，來提供學生課後免費適時、適切、適性的學習藝文機會。

自從沙坑國小推動藝術課程及社團活動後，師生也投入社區美學改造，由師生親手完成藝術牆彩繪、展現陶版藝術作品，也邀請社區民眾參與藝術課程，打造在地化的藝術教育環境，不少社區民眾對於沙坑國小的轉變不禁說道「美感教學恁靚、恁慶（那麼漂亮、厲害）、學生表現當奢鼻（很自信驕傲）」。