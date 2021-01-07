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竹2-1線拓寬停工近10年 地主無償提供土地最快年底完工

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣新豐鄉的竹2-1線道路道路蜿蜒狹窄，為提升消防救災及交通安全，縣府逐年辦理拓寬改善工程。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新豐鄉的竹2-1線道路道路蜿蜒狹窄，為提升消防救災及交通安全，縣府逐年辦理拓寬改善工程。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新豐鄉的竹2-1線道路，因周邊有工業區及學校，是民眾上下班及通學主要道路，也是民眾往桃園市新屋區常使用的便道，原本道路蜿蜒狹窄，為提升消防救災及交通安全，縣府辦理路段2.1公里至2.5公里處拓寬改善工程，是2-1線拓寬的最後一哩路，用地為地主無償提供，若順利招標、發包，預計最快今年4月動工、年底完工。

縣長楊文科表示，感謝議長張鎮榮和新豐鄉的議員、代表、村長和鄉公所努力，更感謝地主的協助，讓瓶頸路段從原本的7至8公尺拓寬為11公尺，完工後可雙向通車，提高車輛及行人的通行安全，提昇運輸服務水準、改善鄉鎮道路景觀，帶動地方發展。

工務處說，新豐鄉北區的竹2-1線道全長3.6公里，串接縣道117縣及竹2鄉道，為南北向的道路，縣府自2005年起逐步辦理竹2-1線道路拓寬改善工程，拓寬用地為沿線地主無償提供，拓寬的路段則以民眾反映為優先，民眾認為哪些路段太過狹窄就優先拓寬，其他路段都已陸續完成拓寬，直到2011年時2.1公里至2.5公里處的用地因無法取得而停工近10年。

工務處去年又收到民意代表及民眾反映，該路段道路狹窄影響交通安全，希望辦理拓寬，縣府、鄉公所再次與地主協商溝通，經地方各界積極奔走，地主終於同意無償提供土地。

工務處表示，去年已完成竹2-1線2.1公里約60公尺右側道路拓寬改善，今年將辦理2.2公里至2.5公里左側道路拓寬改善，長度約340公尺，工程總經費約750萬元，若順利招標、發包，預計4月就可動工、年底完工。

新竹縣新豐鄉的竹2-1線道路道路蜿蜒狹窄，為提升消防救災及交通安全，縣府逐年辦理拓寬改善工程。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新豐鄉的竹2-1線道路道路蜿蜒狹窄，為提升消防救災及交通安全，縣府逐年辦理拓寬改善工程。圖／新竹縣政府提供

里約 新竹 楊文科

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