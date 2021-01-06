竹縣跨年抽獎遭疑內定 縣府：全程公開律師見證

新竹縣跨年晚會摸彩中，國民黨新竹縣議員陳凱榮的妻子與議員林增堂分別抽中頭獎汽車與二獎電動機車，引起網友懷疑內定，縣府表示，全程公開直播並有律師見證，否認傳聞。

臉書社團「我是新竹人」今天發文指出，這次新竹縣的跨年晚會圓滿結束，詢問網友是否有抽中所要獎項後，並恭喜陳凱榮的妻子抽中頭獎汽車1輛、與林增堂抽到二獎電動機車1輛，也標註「加入國民黨」、「運勢無法擋」等文字，引起網友熱議。

網友留言表示，他相信就是這麼剛好，但也有人懷疑應是內定，還有網友提出「議員應把獎項捐出」，留言討論熱烈。

陳凱榮說，他的妻子在第3順位才幸運抽到大獎，對於網友的疑慮，他感到冤枉。林增堂表示，這次因縣議員需到場參加抽獎，二獎共有5台機車，他只是其中之一，事前也平常心，對於意外中獎，感到不可思議。

「網友想像力好豐富」新竹縣政府交旅處表示，當天跨年晚會安排有演唱會、抽獎等，且現場全程實況轉播，除有網路直播、也有電視台直播，更有「構思律師事務所」的律師陳禹農見證，澄清內定謠言。

交旅處說，跨年摸彩資格需為新竹縣民，而這次摸彩券以新竹縣民1戶1張彩券方式，縣府發送約20.5萬張摸彩券，當日投入摸彩箱約有2萬多張，現場共設有6個摸彩箱與300多個獎項，在現場、網路、電視機前觀眾的見證抽出。

交旅處表示，當時，由縣長楊文科摸頭獎，楊文科第1次抽中時，中獎者手機未接通，而再抽出第2名時，有接通但人不在現場，因規定人在現場才可領獎，後來，再進行第3次抽獎，才抽中陳凱榮的妻子，全程公開透明。

交旅處指出，立委林為洲、林思銘在現場隨機抽出5個二獎，況且，抽獎時要先抽取摸彩箱的號數，再前往那個摸彩箱抽出得獎者，層層關卡，根本不可能內定。

交旅處表示，很感謝網友對這次活動的關心，也希望在真相大白後，民眾能以多鼓勵現場辛苦的工作人員，工作人員在場除要安排秩序，也設計各項活動與流程，才有這次圓滿的跨年活動。