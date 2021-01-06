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新竹外資科技產業走廊成形 晶片大廠高通也搶進駐
台灣科技產業發展在全球疫情當中逆勢成長，外資對台灣的投資不斷攀高，許多半導體廠從去年下半年以來更大舉徵才、宣布擴廠，就連外商企業都抵擋不住趨勢，紛紛搶進台灣要享受創新產業聚落帶動的經濟發展，新竹在這波熱潮中感受最明顯，預計今年外資對台投資力道將大幅成長。
目前新竹地區科技廠分布主要以新竹科學園區為中心，但面對早已飽和的竹科土地，各地方政府及企業都在尋找未來合適的發展基地；以新竹縣為例，在建設中的就有竹北AI智慧園區、竹北台元科技園區及昌益科技產發園區，縣長楊文科也早就喊出縣政三箭，要將新竹縣也打造為科技城。
楊文科就指出，「近日我們的確感受到廠商對工業用地的迫切需求，主要我們新竹是科技重鎮，不少外商還有他們上中下游的一些產業，都準備要進駐到我們新竹來。」；國際晶片龍頭大廠高通（Qualcomm），搶占台灣計畫不僅落戶竹科設3大中心蓋大樓，也在竹北昌益產發園區設立廠辦。
同樣是強勁外資代表的半導體軍火庫、美商新思科技，同樣表示要加碼投資台灣，新思科新思亞太區總裁林榮堅就透露要投資8億元新台幣，招募200名專業人員，縮短新產品50%的開發時程。
面對外資、台商回流搶人才的衝擊，台灣的科技大廠如台積電、世界先進、聯發科等，不僅大舉徵才，還宣布今年將全面替員工加薪10到20%，就是擔心新竹的外資科技走廊成形，會搶走人才，要用高薪留住研發人才。
新竹縣市政府為解決這波回流的台商與外資，對人才、土地及廠房的強勁需求，正積極設立特定用途專區，包含竹科X計畫專區、竹北AI智慧園區、竹北台元科技園區、昌益科技產發園區，與竹科龍潭、竹南、銅鑼等園區等，台灣已成為全球半導體重鎮，國內企業與外資企業的競爭也悄悄開打。
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