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加速危老重建 苗栗縣培訓推動師免費服務

中央社 / 苗栗縣6日電
苗栗縣政府為加速都市再生，開辦「危老重建推動師制度」，109年培訓者中有38人通過測驗，6日由縣長徐耀昌（前中）授證。（苗栗縣政府提供）
苗栗縣政府為加速都市再生，開辦「危老重建推動師制度」，109年培訓者中有38人通過測驗，6日由縣長徐耀昌（前中）授證。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府為加速都市再生，開辦「危老重建推動師制度」，109年培訓38人，今天授證，可免費提供民眾進行危險老舊住宅安全評估、撰寫重建計畫等一條龍式服務。

縣府工商發展處指出，苗栗縣估計有5成以上住宅屋齡逾30年，老舊房屋普遍缺乏電梯、無障礙設施，造成年長者出入不便，亟待修繕的危險房屋也讓民眾住起來不安心，為因應高齡化社會、改善民眾居住安全，108年創設「苗栗縣危老重建推動師」制度，是繼台北市後，全國第2個推動危老建築物重建推動師制度的縣市。

工商發展處長黃智群說，申請辦理危老重建可享政府容積獎勵、優惠貸款、稅捐減免等優惠措施，但一般民眾往往不知從何著手，遑論要撰寫重建計劃書；危老重建推動師可發揮專業知能，免費協助老屋所有權人辦理結構安全性能評估、整合居民意願、編撰重建計畫、建築設計施工等，以一條龍式的服務，加速都市再生，改善生活及居住安全。

黃智群表示，去年縣府核准10件危老重建計畫，其中有8件就是由危老重建推動師輔導推動成功，成效顯著。

苗栗縣政府108年培訓首批81名危老重建推動師，109年再開辦培訓課程，計有38人通過結訓測驗，取得危老重建推動師資格，今天由縣長徐耀昌授證，重建推動師背景多元，包含建築師、地政士（代書）、不動產仲介及開發業者等。

工商發展處表示，為加速危老重建計畫撰寫及審查程序，縣府已製作完整申請流程及重建計畫範本，可至苗縣都市計畫資訊暨查詢系統-危老重建專區下載，另外也成立「都市好新生-苗栗縣危老建築物加速重建專區」FB粉絲專頁，民眾有危老重建問題，可上粉專發送訊息提問。

苗栗縣 建築 徐耀昌

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