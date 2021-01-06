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苦楝樹上冬季食客 常見白頭翁 赤腹鶇、黃尾鴝也來報到

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
赤腹鶇雄鳥。圖／莊明仁提供
赤腹鶇雄鳥。圖／莊明仁提供

桃園市公園、埤塘、馬路常見的苦楝樹隨著寒冬，整棵樹已經結滿數不清的小果子，吸引不少鳥種嘗「苦果」。退休媒體工作者莊明仁表示，果子成熟時呈黃褐色俗稱「金鈴子」，掛在樹上有如串串金鈴，也稱「風鈴子」。

苦楝子顧名思義是苦的，為何鳥兒會來吃？莊明仁說明，其實鳥兒覓食不憑味覺，牠們的味覺比人類遲鈍數千倍，應該吃不出苦楝子的味道。而苦楝子在中藥裡有治蟲積和殺蟲功效 ，鳥兒喜吃除了果腹之外也許是要防治肚子裡的寄生蟲

莊明仁表示，桃園1-16號埤塘池畔種有不少苦楝樹，目前樹葉幾乎落光，只有纍纍果實垂掛樹上，吸引許多野鳥前往大啖苦楝子，少了樹葉的遮擋，觀賞野鳥更為有利，成為在池畔步道運動民眾的另一樂趣。

莊明仁在臉書説自己逛埤塘都在一棵苦楝樹下休息，一邊喝水吃早餐，一邊看著鳥兒在樹上用餐，算算來來往往的「食客」有赤腹鶇、黃尾鴝、白腹鶇等在此過冬的候鳥，當然還有數量最多也最愛吃苦楝子的白頭翁。

白腹鶇雌鳥也來嘗果子。圖／莊明仁提供
白腹鶇雌鳥也來嘗果子。圖／莊明仁提供
白頭翁是苦楝樹的常客。圖／莊明仁提供
白頭翁是苦楝樹的常客。圖／莊明仁提供

早餐 寄生蟲

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