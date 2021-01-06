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默瑞燒汙泥試俥50米煙囪遭疑 里長8日發動里民抗爭

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣默瑞公司從事汙泥燒製環保磚再利用試車，蘆竹坑口里長徐垂勇及里民抗爭，廠方暫停試俥，雙方溝通無交集。記者曾增勳／攝影
台灣默瑞公司從事汙泥燒製環保磚再利用試車，蘆竹坑口里長徐垂勇及里民抗爭，廠方暫停試俥，雙方溝通無交集。記者曾增勳／攝影

桃園市台灣默瑞公司在蘆竹區設廠從事汙泥燒製環保磚再利用，最近取得市府空汙防治設備合法試運轉，坑口里長徐垂勇及里民質疑反對及預定本月8日發起抗爭，廠方被迫暫停試運轉、強調合法燃燒燒汙泥，隨時歡迎里民進廠查看，市府環保局今天下午表示，台灣默瑞廠合法試運轉，因私人企業發生民怨，由廠方舉辦說明會化解，該局會派人出席說明會。

台灣默瑞董事長李文章表示，該公司從事紡織、紙漿汙泥高溫燒製底灰製成環保磚再利用綠建材，並取得市府環保局核准試運轉，因為里長、里民看到50公尺煙囪誤會謠傳該廠燒醫療發棄物，與事實不符，廠方隨時歡迎里民現場參觀查證，希望里民不要以訛傳訛。

徐垂勇表示，台灣默瑞工廠號稱燃燒汙泥廢物，設廠地點距海湖國小100公尺以內，擔心燃燒廢棄物影響學童及里民健康、重演大園坤業汙染事件，廠方被核准燒一般廢棄物，難保以後不會燒事業廢物，該里訴求希望該廠取消煙囪、不要燃燒，並由環保局舉辦說明會、保證，否則里民預定8日發起抗爭。

市府環保局表示，台灣默瑞公司為非金屬礦物製品製造業，領有合法核發再利用檢核及固定汙染源設置許可證，目前進行固定汙染源操作許可證試俥階段，若試俥檢測合格，市府才會將依法核發操作許可證營運，該廠是私人企業，發生民怨，應由廠方自行舉辦里民說明會化解，該局會派人出席說明會。

廢棄物 高溫

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