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桃教育局反毒活動 以監獄造景、VR科技告誡吸毒危害

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市教育局今天在中原大學舉辦「識毒你所不知道的毒品真相」反毒教育特展。圖／教育局提供
桃園市教育局今天在中原大學舉辦「識毒你所不知道的毒品真相」反毒教育特展。圖／教育局提供

桃園市教育局今天在中原大學舉辦「識毒你所不知道的毒品真相」反毒教育特展，規畫8展區，透過監獄造景、故事區、VR體驗，以更生動及科技化的方式，將反毒的教育宣導深植在觀展者心中，以提升識毒知能，強化全民反毒共識。

反毒教育特展今天正式開幕，展期至1月22日。展場規畫有主視覺牆及策展言牆展區、識毒展區及監獄造景、毒品變裝秀展區、仿真毒品展區、仿真氣味體驗與吸毒面容變化展區、藥癮者生命故事區、藥癮面容變化及藥物與健康區、藥頭影像亭及VR體驗區等8個展區。

體驗透過數十種香精調製模擬毒品氣味的「仿真毒品氣味機」，經由嗅覺辨識包括大麻、K他命等毒品，提醒師生及民眾提高對毒品的警戒心；吸毒面容互動裝置體驗，吸毒前與吸毒後容貌的改變，讓師生及民眾深刻感受到吸毒對身體的危害。

凌雲國中同學表示，毒品變裝秀展區看到新興毒品用不同包裝來掩飾，連平時喜歡吃的糖果、餅乾都可能是毒品，了解以後有來路不明的食物更要小心辨識，避免不小心誤吃了毒品。中壢高商同學表示，操作VR體驗進入危險情境時，身歷其境，感受到歡樂的背後隱藏著危機，也學習到進入有毒品的場景時，知道如何拒絕毒品及逃離危險情境的方法。

桃園市長鄭文燦今天也參加活動開幕式，教育局結合民間企業反毒的資源與能量，辦理反毒教育特展，不僅建立學生及家長正確的反毒觀念，使其對於新興毒品有進一步的認識，更企盼毒品問題能讓社會大眾正視並進而獲得改善。

桃園市教育局今天在中原大學舉辦「識毒你所不知道的毒品真相」反毒教育特展。圖／教育局提供
桃園市教育局今天在中原大學舉辦「識毒你所不知道的毒品真相」反毒教育特展。圖／教育局提供

毒品 反毒 吸毒

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