桃園捷運棕線綜合規畫報告送交通部 市區5站改採地下化

桃園捷運棕線綜合規畫報告完成，市府捷運工程局今天在市政會議上專案報告，表示棕線在桃園與龜山路段5站改採地下化、其餘3站維持高架化，雖然總經費從195.59億元倍增至375.28億元，但對提升都市發展效益更大，該報告已在去年12月30日報交通部審查，市府將積極爭取核定綜合規畫，並以綜合規畫核定後8年完工通車為目標。

捷運棕線在原可行性研究階段，路線預計從桃園車站沿萬壽路續行至迴龍站與捷運新蘆線銜接，全線採高架化，沿途設置8站、長約11.5公里，總經費約195.59億元。

但市府考量捷運棕線與主要道路台1線共構，且為配合鐵路地下化及龜山區發展，決定市區段改地下化，因此在撰擬綜合規畫報告時將桃園與龜山路段（BHR01站至BHR05站）共5站6.1公里改地下化，並於嶺頂橋處以山岳隧道與高架段相接，BHR06站至BHR08站3站5.28公里維持高架化，全長縮短為11.38公里，總經費約為375.28億元。

鄭文燦也說明，在綜合規畫階段，捷運棕線除了市區路段修改為地下化，市府考量萬壽路3段路寬僅14公尺，設站空間不足，且原BHR01站的設站地址位於萬壽路，鄰近台鐵桃園站臨時出入口及歷史建物，加上未來捷運棕線向西延伸規畫的需求，因此將BHR01站移設復興路與中正路口，讓未來第2階段路網可延伸至桃園市政府、國際路、文中路至內壢地區，預留未來發展空間。

市府捷運工程局長陳文德表示，捷運棕線將是台鐵桃園站、捷運綠線、台北捷運萬大樹林線及捷運新蘆線的重要銜接路線，因應民意、行政院意見及未來發展性，市區路段改採地下化，可減少道路阻隔、維持原車道寬度、騰空路廊，具改善市容等效益。

捷運棕線可行性研究在2018年核定，採用具有專有路權的輕軌系統，考量捷運棕線尖、離峰運量懸殊及桃園台地陡坡的特性，因此未來機電系統會採用短列車、短班距，車輛採多關節、模組化設計等，總經費約375.28億元，自償率達32.22%，經濟效益淨現值180.96億元，內在報酬率7.01%，顯示棕線計畫財務、經濟具有可行性。

過去行政院在可行性研究階段要求捷運棕線總經費以195.59億元為限，中央補助非自償性經費最多82.44億元，而綜合規畫階段，市府改提市區地下化方案，總經費增至375.28億元，中央補助非自償性經費調至143.72億元，市府表示，將全力爭取中央同意，另自償率、行經道路路幅窄離民宅近、路線設計坡度等議題，均已完成檢核。