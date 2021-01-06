不純砍頭？ 苗栗區農改場推蜂蜜產銷履歷破迷思

農委會苗栗區農業改良場打破「不純砍頭」的行銷蜂蜜噱頭迷思，制定「蜂蜜台灣良好農業規範（TGAP）」，並認證「蜂產品產銷履歷」，目前有14戶取得認證，不用砍頭也能保證蜂蜜品質，消費者不用擔心買到摻假蜜的產品。

苗栗區農業改良場今天舉辦 「2020試驗研究暨推廣成果發表會」，規畫活化蠶業、安全蜂業、普及生物防治、建構苗栗健康農業、推動環境教育等5大面向的專題講座，展示27項亮點研究成果，其中，苗栗農改場「起家」的蜜蜂領域大放異彩。

苗改場場長呂秀英說，全台有1000多名蜂農，蜂產品產值及授粉的效益，1年約35億元，蜂產品價值高，消費者擔心買到假蜜，農改場去年制定TGAP，架構包括蜂場管理、蜂群管理、蜂蜜採收，蜂蜜脫水及分裝，配合農民養蜂事實及登錄，落實產地透明，到現場查核。

她指出，透明紀錄病蟲害防治、飼養、採收、蜂蜜脫水等流程，確保符合規範，且必須逐批檢驗通過國家標準，農藥及抗生素殘留標準，才能取得國產蜂品證明標章，農改場去年輔導14戶，今年將持續推廣，並將蜂王漿、蜂花粉等一併納入認證，建立消費者信心，提升蜂產業競爭力，及保障安全。

此外，蜂產業面臨蜂群健康及飼育挑戰，前年12件大量蜂群死亡案，10件農藥殘留過量造成死亡主因，2件有病害、營養、氣候等因素，影響蜂群健康，農改場透過輔導友善耕作，及疾病篩檢與諮詢服務平台採樣，依檢驗結果提供管理建議，大幅降低蜂群死亡損失。

氣候變遷、農業環境及病蟲害也威脅蜂群飼育，蜂糧是度過困境的關鍵之一，農改場開發TBE─8蜜蜂益生菌，建立蔗糖溶液調配施用法，直接提供蜂群取食，促進蜜蜂營養，及免疫基因表達功效。